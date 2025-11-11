В Одессе будут судить двух злоумышленников, которые «выбивали» из мужчины $10 тысяч несуществующего долга

Двое одесситов вымогали у местного жителя $10 тысяч — они выдумали долг и силой заставили мужчину отдать деньги.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе будут судить двух злоумышленников, которые «выбивали» из незнакомца 10 тысяч долларов надуманного долга. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает региональная полиция.

Фигуранты — 38-летний одессит и его 34-летний приятель из Одесского района, который уже имеет судимости за кражи, грабежи, разбои, нарушение правил административного надзора, вымогательство, мошенничество и ДТП.

Так, в правоохранительные органы обратился 24-летний местный житель и сообщил, что неизвестные звонят ему и угрожают расправой, требуя 10 тысяч долларов якобы за долг перед общей знакомой, которого он не имеет.

По информации правоохранителей, в середине сентября потерпевший встретился со злоумышленниками в одном из парков Киевского района города, где те, пригрозив избиением, заставили «должника» поехать с ними к себе домой за деньгами. Пока один дежурил у подъезда, второй зашел в квартиру и забрал 10 тысяч долларов «долга».

Распорядиться деньгами дельцы не успели: правоохранители задержали злоумышленников в процессуальном порядке и изъяли вещественные доказательства, на которые судом наложен арест.

Обоим задержанным были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В настоящее время досудебное расследование завершено.

Следователи выдвинули фигурантам обвинение в требовании передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, в частности повторно.

Согласно санкции ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, такие действия караются лишением свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.