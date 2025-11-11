Чи треба підприємцю сплачувати податок із грошей, отриманих від YouTube за рекламу — роз’яснення

Фізособи-єдинники мають сплачувати податок із виплат від YouTube, якщо реклама у відео пов’язана з їхньою діяльністю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Житомирській області роз’яснило, чи враховуються виплати від YouTube у дохід фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Якщо реклама пов’язана з діяльністю ФОП

У разі, коли YouTube розміщує рекламу у відео, створених підприємцем, і ця реклама стосується господарської діяльності ФОП, то отримані кошти зараховуються на підприємницький рахунок і включаються до доходу платника єдиного податку. Такі надходження оподатковуються за правилами, визначеними главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Якщо реклама не пов’язана з діяльністю ФОП

Якщо ж реклама у відео просуває виключно продукти або діяльність самого YouTube, а не підприємця, то такі виплати не є підприємницьким доходом. У цьому випадку вони вважаються іноземним доходом фізичної особи та оподатковуються за загальними правилами для громадян.

Таким чином, оподаткування виплат від YouTube залежить від того, чи пов’язана реклама з господарською діяльністю підприємця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.