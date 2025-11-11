Нужно ли предпринимателю платить налог с денег, полученных от YouTube за рекламу — разъяснение

Физлица-единщики должны уплачивать налог с выплат от YouTube, если реклама в видео связана с их деятельностью.

Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило, учитываются ли выплаты от YouTube в доход физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

Если реклама связана с деятельностью ФЛП

В случае, когда YouTube размещает рекламу в видео, созданных предпринимателем, и эта реклама касается хозяйственной деятельности ФЛП, полученные средства зачисляются на предпринимательский счет и включаются в доход плательщика единого налога. Такие поступления облагаются налогом по правилам, установленным главой 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины.

Если реклама не связана с деятельностью ФЛП

Если же реклама в видео продвигает исключительно продукты или деятельность самого YouTube, а не предпринимателя, такие выплаты не являются предпринимательским доходом. В этом случае они считаются иностранным доходом физического лица и облагаются налогом по общим правилам для граждан.

Таким образом, налогообложение выплат от YouTube зависит от того, связана ли реклама с хозяйственной деятельностью предпринимателя.

