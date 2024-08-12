Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Львів'янин викинув з вікна телевізор на припаркований автомобіль: як його покарали

12:56, 12 серпня 2024
Чоловік має сплатити штраф у 85 гривень.
Львів'янин викинув з вікна телевізор на припаркований автомобіль: як його покарали
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові місцевого жителя судили за дрібне хуліганство. Він серед ночі викинув телевізор з вікна багатоповерхівки та попав у припарковане авто. Цю справу №465/6071/24 розглянув Франківський районний суд Львова.

Випадок трапився у липні у багатоповерхівці на вул. Княгині Ольги неподалік перехрестя із вул. Володимира Великого. Чоловік викинув телевізор з вікна своєї квартири, який впав на припаркований біля будинку автомобіль Nissan. Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала на чоловіка протокол про вчинення дрібного хуліганства.

На засідання суду львів’янин прийшов та частково визнав провину. Він заявив, що «не є зловмисним хуліганом та немає коштів на відшкодовування завданих збитків». У постанові суду не вказано, які саме пошкодження отримало авто.

Суд призначив хулігану 85 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити. Також власник пошкодженого авто може звернутись до суду із цивільним позовом та стягнути витрати на ремонт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи повинні будуть особи з інвалідністю стояти в чергах до ТЦК для продовження відстрочки – відповідь Міноборони

Експерти з питань реформ, які працюють у грантових організаціях, можуть забронюватися через Дію, а особи з інвалідністю мають йти до ТЦК як за оформленням відстрочки, так і за її продовженням – у Міноборони пояснили, над чим працює цифрова команда.

Обвинувачена запропонувала судді хабар прямо в його кабінеті, але суддя викликав поліцію

Неприємний інцидент стався у Шевченківському райсуді міста Києва.

Кабмін опублікував зміни до Правил перетинання кордону щодо додаткових перевірок громадян

Зупинили на кордоні для «додаткового вивчення підстав» – Кабмін додав до Правил перетинання кордону можливість ДПСУ перевіряти дані з різних реєстрів і баз даних.

Кабмін виділив з бюджету внесок до Організації американських держав

Внесок Уряду до Організації американських держав складе 20 тисяч доларів

Верховний Суд вказав на відмінності врахування для перерахунку пенсії таких складових, як доплата за науковий ступінь та доплата за вчене звання

Особливості врахування для перерахунку пенсії для деяких категорій осіб таких складових як доплата за науковий ступінь та доплата за вчене звання – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси