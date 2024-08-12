Львів'янин викинув з вікна телевізор на припаркований автомобіль: як його покарали

Чоловік має сплатити штраф у 85 гривень.

У Львові місцевого жителя судили за дрібне хуліганство. Він серед ночі викинув телевізор з вікна багатоповерхівки та попав у припарковане авто. Цю справу №465/6071/24 розглянув Франківський районний суд Львова.

Випадок трапився у липні у багатоповерхівці на вул. Княгині Ольги неподалік перехрестя із вул. Володимира Великого. Чоловік викинув телевізор з вікна своєї квартири, який впав на припаркований біля будинку автомобіль Nissan. Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала на чоловіка протокол про вчинення дрібного хуліганства.

На засідання суду львів’янин прийшов та частково визнав провину. Він заявив, що «не є зловмисним хуліганом та немає коштів на відшкодовування завданих збитків». У постанові суду не вказано, які саме пошкодження отримало авто.

Суд призначив хулігану 85 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити. Також власник пошкодженого авто може звернутись до суду із цивільним позовом та стягнути витрати на ремонт.

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