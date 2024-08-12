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У Києві хочуть збільшити штрафи в десятки, а то й в сотні разів за знесення або псування історичних будівель

12:37, 12 серпня 2024
У Київраді кажуть, що закон у нинішньому вигляді дуже ліберальний до порушників, які за знесення або псування історичної будівлі сплачують смішні штрафи.
У Києві хочуть збільшити штрафи в десятки, а то й в сотні разів за знесення або псування історичних будівель
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Київ планує розробити додаткові механізми захисту об’єктів культурної спадщини. Щоб напрацювати необхідні пропозиції, в місті створили робочу групу з розробки додаткових механізмів захисту об'єктів культурної спадщини.

«Через відсутність належного покарання для недоброчесних власників об’єктів культурної спадщини, котрі знищують або доводять пам’ятки та цінні історичні будівлі до руйнації, тема збереження культурної спадщини стає все більш болючою. Закон у нинішньому вигляді не дає місцевій владі ефективно захищати своє історичне надбання та й дуже ліберальний до порушників, які за знесення або псування історичної будівлі сплачують смішні штрафи. На затвердженні у профільному міністерстві вже кілька років перебуває облікова документація щодо сотень об’єктів, і це загрозлива ситуація. Усі розуміють, що для опрацювання великого масиву документів потрібен час і люди, утім так ми можемо втратити історичні будівлі», – заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За її словами, шляхом внесення змін до законодавства держава першочергово має надати міській владі дозвіл на примусовий викуп об’єктів у випадку, якщо власник не виконує необхідні пам’яткоохоронні процедури. По-друге, потрібно посилити відповідальність.

«Як мінімум штрафи треба збільшити в десятки, а то й в сотні разів. Крім того, має бути відпрацьовано чіткий механізм взаємодії на місцевому рівні, де всі служби координуватимуть свої дії та оперативно реагуватимуть на проблеми. І тут дуже важлива підтримка правоохоронних органів. Навіть такі прості рішення дадуть змогу зупинити геноцид культурної спадщини», – наголосила заступниця голови КМДА.

Вона зазначила, що на місцевому рівні також необхідно буде прийняти низку рішень.

У Київраді додали, що найближчим часом мають напрацювати інструменти, завдяки яким можна пришвидшити надання об’єктам відповідного статусу.

«Вагомим важелем можуть стати рішення Київської міської ради, що забезпечать створення нових механізмів захисту нашої спадщини. Також наша робоча група має на меті напрацювати дієвий механізм захисту історичних будівель Києва, котрі з тих чи інших причин не мають охоронного статусу», – додала Ганна Старостенко.

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