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Кабмін виділив з бюджету внесок до Організації американських держав

12:37, 12 серпня 2024
Внесок Уряду до Організації американських держав складе 20 тисяч доларів
Кабмін виділив з бюджету внесок до Організації американських держав
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Кабмін ухвалив розпорядження від 9 серпня 2024 р. №746-р «Про здійснення добровільного внеску України до Організації американських держав».

Як зазначено у документі, Кабмін погодився з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо здійснення добровільного внеску України до Організації американських держав у сумі 20 000 доларів США за рахунок коштів бюджетної програми 1401020 «Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів»

Організація американських держав (ОАД) – міжнародна організація Західної півкулі, яка була створена 30 квітня 1948 року на IX Міжамериканській конференції у Боготі (Колумбія) на основі Панамериканського союзу, який існував з 1890 року.

Сьогодні ОАД об'єднує 35 держав: Антигуа і Барбуду, Аргентину, Багамські Острови, Барбадос, Беліз, Болівію, Бразилію, Венесуелу, Гаїті, Гайану, Гватемалу, Гондурас, Гренаду, Домініку, Домініканську Республіку, Еквадор, Канаду, Колумбію, Коста-Ріку, Мексику, Нікарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсію, США, Суринам, Тринідад і Тобаго, Уругвай, Чилі і Ямайку.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна за липень сплатила 185 млн доларів партнерам за обслуговування і погашення державного боргу.

Автор: Наталя Мамченко 

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