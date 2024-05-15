Мужчина при пересечении границы предъявил справку ВЛК о непригодности с исключением из военного учета, но его не пропустили из-за реакции системы Гарт-1 – решившего Верховный Суд

Наличие или совпадение информации о лице в оперативных базах данных системы «Гарт-1» автоматизированно запрещает лицу право пересечения государственной границы, несмотря на справку ВЛК о непригодности – Верховный Суд.

Совпадение информации о лице в оперативных базах данных системы «Гарт-1» автоматизированно запрещает этому лицу право пересечения государственной границы на выезд из Украины.

Если при внесении в базы данных информации о лице при попытке пересечь границу произошло срабатывание базы данных «Гарт 1/П» с индексом «В», то справку военно-врачебной комиссии, согласно которой лицо непригодно к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета, имеет право изъять ГБР.

При этом включение в базу данных «Шлях», администратором которой является Укртрансбезопасность, не является безусловным основанием для выезда за границу, ведь такое решение принимается исключительно должностными лицами государственной пограничной службы в каждом конкретном случае, на основании полного пакета поданных документов.

Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 18 апреля 2024 года по делу №260/3528/22 (судья-докладчик – Мирослава Билак).

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

У липні 2022 року у прикордонному пункті пропуску «Тиса» позивач пред`явив закордонний паспорт, довідку військово-лікарської комісії від 21 квітня 2022 року, відповідно до якої є непридатним до військової служби за станом здоров`я з виключенням з військового обліку, а також тимчасове посвідчення військовозобов`язаного.

Згідно пояснень, наданих посадовою особою органу Державної прикордонної служби, що проводила паспортний контроль, під час внесення до баз даних інформації щодо нього відбулося спрацювання бази даних «Гарт 1/П» з індексом «В» (додаткове вивчення), про що було повідомлено ініціатора – голову Державної прикордонної служби України, а також скеровано повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ч. 1 четвертою статті 358 Кримінального кодексу (підроблення документа) до ТУ ДБР.

Після прибуття представників Державного бюро розслідувань подані позивачем документи були вилучені протоколом огляду місця події. Після цього чоловік повідомив, що має право перетину кордону на підставі наявної в базі даних «Шлях» інформації, однак, за твердженнями посадової особи відповідача, рішення про виїзд за межі території України, що передбачене пунктом 2.8 Постанови КМУ №57 від 27 січня 1995 року, надати не зміг.

За наслідками проведеного паспортного контролю рішенням начальника групи інспекторів прикордонного контролю у перетині державного кордону на виїзд з України громадянину було відмовлено. Вказано підставу – Закон «Про правовий режим воєнного стану», Указ Президента «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з недостатністю наданих для паспортного контролю документів.

Не погоджуючись з таким рішенням представник позивача звернувся зі скаргою, але йому відмовили.

19 вересня 2022 року у зв`язку з повторним наміром перетнути державний кордон України у пункті пропуску «Ужгород» позивач пред`явив для проведення паспортного контролю уповноваженій особі підрозділу охорони державного контролю такі документи: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; довідку ВЛК про визнання непридатним; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного; наказ «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану».

Згідно наданих посадовою особою органу Державної прикордонної служби, що проводила паспортний контроль громадянина, пояснень під час внесення до баз даних інформації щодо останнього відбулось спрацювання бази даних «Гарт 1/П» з індексом «В» (додаткове вивчення), про що було повідомлено голову Державної прикордонної служби. Під час телефонної розмови з головою ДПС було отримано повідомлення, що надані документи можливо містять ознаки підробки. Слідчий ТУ ДБР, що прибув до пункту пропуску, вилучив подані громадянином документи.

З огляду на вищезазначені обставини за наслідками проведеного паспортного контролю начальником групи інспекторів прикордонного контролю винесено рішення від 19 вересня 2022 року про відмову у перетині державного кордону, яку теж обгрунтовано недостатністю наданих для паспортного контролю документів.

Позивач звернувся до суду. Вважає оскаржувані рішення протиправними, оскільки на підставі Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Що вирішили суди

Рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду від 18 листопада 2022 року, залишеним без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 06 квітня 2023 року, позов задоволено.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції вказував на невідповідність дій посадових осіб вимогам пункту 6 розділу ІІ Порядку дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних пунктах в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 червня 2017 року № 535. Зокрема, посадовими особами під час виконання доручення щодо позивача не було проведено будь-якої додаткової перевірки або довивчення наданих документів, в тому числі щодо можливості наявних ознак підробки. Хоча обов`язок здійснення таких, в тому числі з використанням технічних засобів контролю для пошуку ознак підробки, встановлений частиною другою статті 7 Закону України «Про прикордонний контроль».

Надані позивачем довідка ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов`язаного посадовими особами відповідача при здійсненні паспортного контролю не оцінювалися.

Військовий квиток з відміткою про зняття з обліку є належним документом, що дає право на перетин державного кордону в умовах воєнного стану, однак належної оцінки такому доказу не було надано.

Посадовими особами відповідача було вилучено подану позивачем документи, що суперечить вимогам пункту 6 розділу ІІ Порядку № 535, які зобов`язують посадову особу ДПС повернути такі безпосередньо громадянину.

Позивачу не було роз`яснено причини відмови у перетині кордону на підставі наданих довідки та тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, що суперечить вимогам пункту 1 розділу ІІІ Порядку № 535.

При прийнятті оскаржуваного рішення посадові особи відповідача не врахували накази Міністерства інфраструктури України «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» №479 від 5 липня 2022 року, №575 від 3 серпня 2022 року та листи, адресовані Адміністрації Державної прикордонної служби України, відповідно до яких позивач внесений в перелік водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на 3 календарні місяці. У той же час такі накази є рішеннями уповноваженого органу в розумінні п. 2-8 Правил, а тому повинні були бути враховані при розгляді питання можливості перетину державного кордону.

Суд вважав, що позивач при здійсненні перетину державного кордону 21 липня та 19 вересня 2022 року подав для паспортного контролю всі необхідні документи для підтвердження наявності права перетину кордону в умовах воєнного стану, а тому оскаржені дії та рішення посадових осіб органу Державної прикордонної служби України є протиправними та підлягають скасуванню.

Суд апеляційної інстанції підтримав рішення суду першої інстанції.

ОЦІНКА ВЕРХОВНОГО СУДУ

Верховний Суд у цій справі послався на свій правовий висновок, відповідно до якого той факт, що Закон «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» не містить обмежень права вільно залишати територію України в умовах правового режиму воєнного стану, не означає, що такі обмеження не можуть застосовуватися на підставі законів «Про правовий режим воєнного стану» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які є спеціальними для цього періоду.

Відповідно до п. 3 ч. 6 статті 37 Закону «Про військовий обов`язок і військову службу» громадяни України, які визнані ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, підлягають виключенню з військового обліку у відповідних ТЦК.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, позивач при спробі перетину державного кордону посилався на те, що він не військовозобов`язаним, а після вилучення в нього відповідної довідки ВЛК – на право перетину державного кордону на підставі пункту 2-8 Правил перетинання кордону №57.

З аналізу положень слідує, що позивач (чоловік призовного віку) задля перетину державного кордону за визначених у даній справі обставин мав надати, зокрема:

або докази виключення його з військового обліку як особи, яка непридатна до військової служби, тобто не є військовозобов`язаною;

або рішення про виїзд за межі України з внесенням інформації про особу водія (що здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги на підставі п. 2-8 Правил № 57), який є військовозобов`язаним, у відповідну інформаційну систему, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

У ході перевірки документів уповноважені службові особи Державної прикордонної служби використовують технічні засоби контролю для пошуку ознак підробки у документах, здійснюють пошук необхідної інформації у базах даних Державної прикордонної служби, а також за результатами оцінки ризиків проводять опитування осіб, які прямують через державний кордон. Уповноважені службові особи ДПС з урахуванням результатів оцінки ризиків можуть проводити повторну перевірку документів осіб, які перетинають державний кордон.

Як зазначено вище, позивачу відмовлено у перетині державного кордону у зв`язку з тим, що його тимчасово обмежено у праві виїзду на підставі Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента, Закону «Про правовий режим воєнного стану» у зв`язку з недостатністю наданих для паспортного контролю документів.

Як наголошує відповідач та підтверджується матеріалами справи, надана довідка військово-лікарської комісії від 21 квітня 2022 року, згідно якої позивач є непридатним до військової служби за станом здоров`я з виключенням з військового обліку на підставі рішення ВЛК в, можливо, містила ознаки підробки (під час внесення до баз даних інформації щодо позивача відбулось спрацювання бази даних «Гарт 1/П» з індексом «В»), що мало наслідком її вилучення представником ДБР.

У касаційній скарзі відповідач пояснює даний факт невідповідністю довідки вимогам Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ та Додатку 4 до цього Положення.

Наказом МВС від 23 червня 2017 року №535 затверджено Порядок дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон осіб, стосовно яких надано доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення.

Так, індекс «В» у розумінні вказаного Порядку, передбачає проведення відносно окремих осіб додаткового вивчення питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами або їх в`їзду на тимчасово окуповану територію України чи виїзду з неї.

Пунктом 7 розділу І Порядку № 535 встановлено, що у разі збігу інформації про особу, яка перетинає державний кордон, з інформацією, що зберігається в оперативних базах даних системи «Гарт-1», на АРМ «Інспектор» програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П» системи «Гарт-1» відображається повідомлення про такий збіг із зазначенням інформації про особу та індексу доручення.

Розділом II Порядку № 535 регламентовано алгоритм дій посадових осіб органів та підрозділів охорони державного кордону. Так, пунктом 6 розділу ІІ Порядку № 535 визначено, що у разі збігу інформації про особу, яка перетинає державний кордон або в`їжджає на тимчасово окуповану України територію чи виїжджає з неї, з інформацією, що зберігається в оперативних базах даних системи «Гарт-1» за індексом «В», уповноважені службові особи Держприкордонслужби виконують такі дії:

1) інспектор прикордонної служби, що здійснює перевірку паспортних документів, при виявленні особи, стосовно якої є доручення з індексом «В»: доповідає старшому прикордонних нарядів про виявлення зазначеної особи; передає її паспортний документ старшому прикордонних нарядів та не пропускає особу через державний кордон або на тимчасово окуповану територію України чи з неї;

2) старший прикордонних нарядів: повторно перевіряє наявність в оперативній базі даних системи «Гарт-1» інформації про доручення за індексом «В»; невідкладно, але не пізніше п`яти хвилин з моменту виконання доручення, інформує про це чергового Головного центру; з`ясовує наявність або відсутність підстав для тимчасової відмови особі у перетинанні державного кордону або у в`їзді на тимчасово окуповану територію України.

Під час виконання доручення щодо громадянина України організовує здійснення: поглибленої перевірки паспортного та інших документів з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі; додаткового вивчення інших документів; опитування особи з урахуванням аналізу та оцінки ризиків.

У разі підтвердження законних підстав для перетинання державного кордону або в`їзду на тимчасово окуповану територію України повертає паспортний документ особи інспектору прикордонної служби, який перевіряв її документи, для завершення прикордонного контролю.

У разі відсутності законних підстав для перетинання державного кордону або в`їзду на тимчасово окуповану територію України:

особу через державний кордон не пропускає та відмовляє їй у перетинанні державного кордону, про що виносить рішення про відмову в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону «Про прикордонний контроль»

повертає паспортний та інші документи особі, якій відмовлено в перетинанні державного кордону;

організовує та забезпечує вибуття особи, якій відмовлено в перетинанні державного кордону, за межі пункту пропуску.

Наведений порядок дій посадових осіб прикордонної служби дає підстави для висновку, що уповноважений співробітник прикордонної служби під час винесення оскаржуваних рішень про відмову позивачу на виїзд з країни, діяв в межах повноважень та у спосіб, визначений законодавством, а саме за алгоритмом дій внаслідок збігу інформації про особу, яка перетинає державний кордон, з інформацією, що зберігається в оперативних базах даних системи «Гарт-1» за індексом «В», передбаченим Порядком № 535.

Посилання позивача на те, що він 21 липня 2022 року мав право перетину кордону на підставі наявної в базі даних «Шлях» інформації, на переконання відповідача, останнім підтверджено не було, оскільки ним не було надано рішення про виїзд, передбачене пунктом 2.8 Правил № 57.

Надання позивачем 19 вересня 2022 року у пункті пропуску наказу «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану» також не надавало йому право перетнути державний кордон України.

Враховуючи викладене, Верховний Суд виснував, що за результатами дослідження повноти та достатності наданих позивачем документів для виїзду за кордон в умовах воєнного стану, уповноважені особи органу Державної прикордонної служби обґрунтовано виходили з того, що їх сукупність не підтверджує право на перетин державного кордону як водія з метою ввезення вантажів гуманітарної допомоги по базі даних системи «Шлях».

Наявність/збіг інформації про особу в оперативних базах даних системи «Гарт-1», яка автоматизовано забороняє цій особі право перетину державного кордону на виїзд з України, нівелює таке право на підставі інших поданих нею документів, зокрема, тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та списку осіб, які мають право на перетин кордону на підставі інформації, наявної в базі даних «Шлях».

При цьому, включення до бази даних «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, не є відповідно до пункту 2-8 Правил № 57 безумовною підставою для виїзду за кордон, адже таке рішення приймається виключно посадовими особами державної прикордонної служби в кожному конкретному випадку, на підставі повного пакету поданих документів.

З огляду на викладене, колегія суддів погоджується з доводами відповідача, що ні 21 липня 2022 року, ні 19 вересня 2022 року позивач не мав правових підстав для перетину державного кордону на виїзд з України, адже надані представнику Державної прикордонної служби України документи не давали підстав для прийняття позитивного рішення уповноваженими посадовим особам, які здійснюють прикордонний контроль.

Застосовані щодо позивача підстави відмови у перетині держаного кордону є спеціальними обмеженнями, впровадженими в установленому Конституцією порядку на період дії воєнного стану.

При цьому варто зазначити, що обмеження певних категорій громадян у праві виїзду за кордон під час дії воєнного стану певною мірою є втручанням у приватне життя особи в розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Однак, таке втручання у справі, що розглядається, прямо передбачено законом і має абсолютно легітимну мету, а відтак відсутні підстави для висновку про незабезпечення балансу між публічним інтересом суспільства та приватним інтересом Позивача.

За таких обставин оскаржувані рішення про відмову в перетині державного кордону є правомірними.

Наведене свідчить про помилковість висновку судів попередніх інстанцій щодо надання позивачем при здійсненні перетину державного кордону 21 липня 2022 року та 19 вересня 2022 року для паспортного контролю всіх необхідних документів у підтвердження наявності права перетину кордону в умовах воєнного стану.

Крім того, Верховний Суд наголошує, що оскаржувані рішення мають разовий характер і вичерпали свою дію фактом їх виконання, тому у разі пред`явлення особою документів, які надають право на перетин державного кордону на виїзд з України, оскаржувані рішення жодним чином не створять перешкод для такого перетину за наявності на те законних підстав.

За вказаних обставин, Верховний Суд дійшов висновку про наявність підстав для скасування оскаржуваних судових рішень та прийняття нового рішення про відмову в задоволенні позову чоловіка.

Автор: Наталья Мамченко

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