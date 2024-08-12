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Кабмін опублікував зміни до Правил перетинання кордону щодо додаткових перевірок громадян

12:57, 12 серпня 2024
Зупинили на кордоні для «додаткового вивчення підстав» – Кабмін додав до Правил перетинання кордону можливість ДПСУ перевіряти дані з різних реєстрів і баз даних.
Кабмін опублікував зміни до Правил перетинання кордону щодо додаткових перевірок громадян
Джерело фото: ДПСУ
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Прикордонна служба може отримувати від різних органів доручення, за якими громадян вносять до певних переліків, відповідно до яких можуть зупинити на кордоні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні діє порядок, за яким Державна прикордонна служба, отримавши доручення від певних органів, має право провести «додаткове вивчення питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами».

Йдеться про Порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, який було затверджено ще 2013 року постановою Кабміну №280.

Відповідно до п. 11 Порядку у разі виникнення потреби у терміновому виконанні доручення його зміст може передаватися телеграмою або телефаксом з обов’язковим подальшим поданням протягом 5 діб органу Держприкордонслужби оригіналу доручення.

Певні доручення, зокрема й щодо «додаткового вивчення питання» наявності законних підстав для перетину кордону, можуть також надаватися Держприкордонслужбі в електронній формі з використанням інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система Аркан). У такому випадку відповідальність за достовірність інформації, внесеної до інформаційно-комунікаційної системи прикордонного контролю “Гарт-1” Держприкордонслужби, несуть ініціатори доручення.

9 серпня 2024 р. Кабмін постановою №901 прибрав з порядку згадки про системи Гарт-1 та Аркан.

Так, тепер відповідним пунктом передбачено, що «доручення можуть також надаватися Держприкордонслужбі в електронній формі з використанням інформаційно-комунікаційних систем у встановленому законодавством порядку. Такі доручення оформлюються відповідно до вимог законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

Відповідальність за надане доручення та достовірність інформації, внесеної до інформаційно-комунікаційної системи, несе ініціатор доручення».

Також Кабмін постановою №900 вніс зміни до пункту 12 Правил перетинання державного кордону.

А саме, Правила доповнені нормою, за якою з метою перевірки паспортних та підтверджуючих документів уповноважені службові особи Держприкордонслужби безоплатно, зокрема шляхом електронної інформаційної взаємодії, у встановленому законодавством порядку одержують інформацію, у тому числі з інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем і довідкових систем, реєстрів і банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, зокрема інформацію з обмеженим доступом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 21 червня, Уряд постановою №730 розширив перелік органів, які мають право давати такі доручення, додавши до нього Бюро економічної безпеки.

Також ми писали про судову справу, за обставинами якої чоловік при перетині кордону пред’явив довідку ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку, але його не пропустили через реакцію системи Гарт-1.

В цій справі від 18 квітня 2024 року по справі №260/3528/22 Верховний Суд вказав, що наявність чи збіг інформації про особу в оперативних базах даних системи «Гарт-1» автоматизовано забороняє особі право перетину державного кордону, незважаючи на довідку ВЛК про непридатність.

Автор: Наталя Мамченко 

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