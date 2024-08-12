В ГПСУ сообщили, стягивает ли Беларусь войска к границе с Украиной

В Государственной пограничной службе считают заявления Лукашенко о перекидывании реактивных систем «Полонез» и ракетного комплекса «Искандер» подыгрыванием россии.

Беларусь не опрокидывает военную технику и личный состав к границе с Украиной. Государственная пограничная служба Украины не фиксирует таких признаков, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Отмечается, что на украинско-белорусской границе ситуация остается неизменной, она полностью контролируется, но заметно, что Беларусь в очередной раз начинает нагнетать ситуацию в этом направлении.

Также он отметил, что никогда граница с Беларусью не была второстепенной, она также имела приоритет в плане обороны, укрепления непосредственно по линии госграницы и пограничные и в инженерно-фортификационном отношении.

В комментарии изданию "Бабель" Демченко сказал, что заявления самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко о опрокидывании реактивных систем "Полонез" и ракетного комплексов "Искандер" - это подыгрывае рф.

В то же время, он не исключает, что для создания картинки Беларусь может переместить отдельные подразделения своей армии вглубь собственной территории.

Напомним, 10 августа Лукашенко заявил, что Беларусь перекидывает "Искандеры", РСЗО "Полонез" и спецназ в приграничные с Украиной районы.

Позже стало известно, что технику перекидывают в Гомельскую и Мозырскую области, чтобы реагировать на какие-то провокации.

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