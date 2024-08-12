Шевченковский районный суд Киева сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет судебного распорядителя, главных специалистов, начальника отдела и секретаря судебного заседания.

Шевченковский районный суд Киева сообщает о наличии ряда вакантных должностей.

Так, суд ищет:

секретаря судебного заседания; начальника отдела документального оборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан; главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел; главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях; главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел; главный специалист по обеспечению связей со средствами массовой информации; судебного распорядителя

В то же время в суде сообщили о возможности стажировки с целью дальнейшего замещения данных вакантных должностей.

Более подробную информацию о занятии вакантных должностей можно получить в отделе кадровой работы и управления персоналом Шевченковского районного суда г. Киева в кабинете 202 или по телефону (044) 298-58-75.

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