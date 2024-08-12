Обвинувачена запропонувала судді хабар прямо в його кабінеті, але суддя викликав поліцію

Неприємний інцидент стався у Шевченківському райсуді міста Києва.

Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Андрій Трубніков повідомив у Вищу раду правосуддя та Офіс Генпрокурора про спробу надати йому неправомірну вигоду.

Як розповів суддя, він є головуючим у справі громадянки, яка обвинувачується у скоєнні правопорушення за ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

Коли Андрій Трубніков перебував у нарадчій кімнаті по іншій справі, до нього в кабінет раптом зайшла обвинувачена громадянка та сіла на стілець біля робочого столу судді.

Здивований суддя запропонував громадянці покинути приміщення, але вона проігнорувала вимоги Андрія Трубнікова.

Більше того, жінка дістала з сумки конверт та намагалася покласти його між документами, що лежали на робочому столі судді.

Андрій Трубніков зрозумів, що обвинувачена намагається надати йому неправомірну вигоду за «потрібне» їй рішення суду та викликав до кабінету свого помічника та співробітників судової охорони. Трохи згодом помічник судді також викликав поліцію.

Зрозумівши, що все пішло не по «плану», обвинувачена сховала конверт у своїй сумці. Втім, поліцейські, що прибули в суд, все ж оглянули конверт і встановили, що там знаходяться гроші.

У підсумку Андрій Трубніков звернувся у поліцію із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначив суддя у повідомленні до ВРП, фактично була здійснена спроба втручання у здійснення правосуддя, що потребує відповідної оцінки та реагування.

Тепер подіям у Шевченківському райсуді столиці має надати оцінку Рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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