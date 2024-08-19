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Что стоит за названиями штаммов COVID-19 и при чем здесь фамилия президента Китая – в Минздраве решили объяснить

08:21, 19 августа 2024
Уже более 4,5 лет прошло с момента, когда в Украине был зафиксирован первый случай коранавируса.
Что стоит за названиями штаммов COVID-19 и при чем здесь фамилия президента Китая – в Минздраве решили объяснить
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С момента, когда в Украине зафиксировали первый случай COVID-19, прошло уже более 4,5 лет. С тех пор пандемия значительно изменилась, но вирус никуда не исчез — он стал сезонным, как грипп, рассказывают в Министерстве здравоохранения.

Там отмечают, что вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует, и за эти годы люди встретили уже множество его вариантов: от Альфа и Дельта до Омикрона и Кракена. Но что стоит за этими названиями, решили объяснить в Минздраве:

«Все началось с А и В — двух самых первых форм SARS-CoV–2, обнаруженных в Китае в конце 2019 года. Однако они распространялись и мутировали с образованием вариантов и субвариантов вируса. К их названиям эксперты по ВОЗ добавляли цифры: A.1, B.2.27, B.1.351 и т.д. Такая система нейминга показывала от какого подвида происходит тот или иной штамм вируса. И если для ученых все было понятно, люди, далекие от науки, часто путали эти названия, поэтому для простоты восприятия они начали придумывать определение вариантов и субвариантов в соответствии с страной или регионом, где они были впервые обнаружены. Так появились «британский» и «югоафриканский» варианты.

Однако такие «географические» названия угрожали стигмой по отношению к целым странам, поэтому в 2021 году ВОЗ пришлось вводить новую систему — тогда вариантам, представлявшим значительную угрозу, присваивали названия с буквами греческого алфавита. Так появились Альфа, Бета, Гамма и Дельта.

В то же время буквы, которые могли вызвать путаницу, например, Nu (звучит как «новый»), или для некоторых чувствительны, например Xi (фамилия президента Китая) не применяли.

Но когда появился Омикрон, система «сломалась», ведь он объединил огромное количество вариантов и субвариантов, мутаций — новые штаммы легко передавались и умели «обходить» иммунитет, это влекло за собой путаницу. К примеру, XBB.1.5 был также субвариантом Омикрона, он стремительно циркулировал и эволюционировал. Чтобы лучше информировать общественность об угрозе, этот подвид назвали Кракен в честь агрессивного морского чудовища из скандинавского фольклора. Применяли также названия с греческой мифологии.

Предпоследним неофициальным названием, распространенным и у нас в Украине, стала Пирола (BA.2.86). Этот субвариант назвали не потому, что он сильно распространялся (как Кракен), а потому, что у него было 30 мутаций. Пирола – это астероид. Но в то же время и сочетание двух букв греческого алфавита: Пи и Ро.

И как быть с названием «ФЛиРТ»? Здесь — никакой игривости — только наука. Это обозначение мутаций в шиповом белке (S-белке или спайк-белке), которое позволяет SARS-CoV-2 прикрепляться к клеткам тела человека (F456L, V1104L и R346T). Ученые предполагают, что мутации FLiRT позволяют вирусу лучше избегать нашего иммунитета».

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