Практика судів
  1. Суспільство

Що стоїть за назвами штамів COVID-19 і до чого тут прізвище президента Китаю – у МОЗ вирішили пояснили

08:21, 19 серпня 2024
Вже понад 4,5 роки минуло з моменту, коли в Україні зафіксували перший випадок коранавірусу.
Що стоїть за назвами штамів COVID-19 і до чого тут прізвище президента Китаю – у МОЗ вирішили пояснили
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З моменту, коли в Україні зафіксували перший випадок COVID-19, минуло уже понад 4,5 роки. З того часу пандемія значно змінилася, але вірус нікуди не зник — він став сезонним, як грип, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

Там зазначають, що вірус SARS-CoV-2 постійно мутує, і за ці роки люди зустріли уже безліч його варіантів: від Альфа та Дельта до Омікрон і Кракен. Але що стоїть за цими назвами, вирішили пояснити у МОЗ:

«Усе почалося з А і В — двох найперших форм SARS-CoV–2, які були виявлені в Китаї наприкінці 2019 року. Проте вони поширювалися і мутували з утворенням варіантів та субваріантів вірусу. Тож до їхніх назв експерти з ВООЗ додавали цифри: A.1, B.2.27, B.1.351 тощо. Така система неймінгу показувала від якого підвиду походить той чи інший штам вірусу. І якщо для науковців все було зрозуміло, люди, далекі від науки, часто плутали ці назви, тож для простоти сприйняття вони почали вигадувати означення варіантів та субваріантів, відповідно до країни чи регіону, де ті були вперше виявлені. Так з’явилися «британський» і «південноафриканський» варіанти.

Проте такі «географічні» назви загрожували стигмою щодо цілих країн, тож у 2021 році ВООЗ довелося запроваджувати нову систему — тоді варіантам, які становили значну загрозу, присвоювали назви з літерами грецького алфавіту. Так з’явилися Альфа, Бета, Гамма і Дельта.

Водночас літери, які могли спричинити плутанину, наприклад, Nu (звучить як «новий»), або для декого чутливі, як-от Xi (прізвище президента Китаю) не застосовували.

Та коли з’явився Омікрон, система «зламалася», адже він об’єднав величезну кількість варіантів та субваріантів, мутацій — нові штами легко передавалися і вміли «обходити» імунітет, це спричиняло плутанину. Наприклад, XBB.1.5 був також субваріантом Омікрону, він швидко циркулював і еволюціонував. Щоби краще інформувати громадськість про загрозу, цей підвид назвали Кракен на честь агресивного морського чудовиська зі скандинавського фольклору. Застосовували також назви з грецької міфології.

Передостанньою неофіційною назвою, яка була поширеною й у нас в Україні, стала Пірола (BA.2.86). Цей субваріант назвали не тому, що він сильно розповсюджувався (як Кракен), а тому, що мав 30 мутацій. Пірола — це астероїд. Але водночас і поєднання двох літер грецького алфавіту: Пі і Ро.

Та як бути з назвою «ФЛіРТ»? Тут — жодної грайливості — лише наука. Це позначення мутацій у шиповому білку (S-білку або спайк-білку), який дозволяє SARS-CoV–2 прикріплюватися до клітин тіла людини (F456L, V1104L і R346T). Вчені припускають, що мутації FLiRT дозволяють вірусу краще уникати нашого імунітету».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У КПК запровадять нові правила розгляду відводів суддям

Також встановлюється, що заява про відвід слідчому судді або судді розглядається невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання такої заяви.

Після завершення вже оголошеного конкурсу, знадобиться ще один конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду

У ВАКС повідомили, що проведення нового конкурсу на посади суддів першої інстанції Антикорупційного суду є реальною перспективою.

Держава ідентифікує всіх чоловіків від 16 до 60 років для внесення до Реєстру «Оберіг»

За допомогою різних реєстрів буде сформований перелік усіх громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до Реєстру «Оберіг», і які підлягають постановці на військовий облік.

Є підозра, що ВККС буде відбирати суддів апеляційних судів лише для того, щоб швидше заповнити вакансії, а не для того, щоб отримати якісних суддів – USAID та IDLO

Проекти технічної допомоги Україні виступили проти зменшення вимог до когнітивного тестування та повідомили, що якщо кандидатів з високими балами за IQ-тест буде мало, можна оголосити новий конкурс.

Включення до довідки військовослужбовця для перерахунку пенсії надбавки за особливості проходження служби та премії – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно включення до довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії розмірів надбавки за особливості проходження служби та премії.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва