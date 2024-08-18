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Гарріс випереджає Трампа в головному ключовому штаті — опитування

21:08, 18 серпня 2024
Нове опитування, яке проводилося з 13 по 17 серпня, показує, що Гарріс випереджає Трампа на 1 пункт.
Гарріс випереджає Трампа в головному ключовому штаті — опитування
Джерело фото: Jim WATSON/AFP/Grant Baldwin/Getty Images
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Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає експрезидента Дональда Трампа в головному ключовому штаті — Мічиган. Про це свідчать опубліковані Newsweek 18 серпня результати соціологічного опитування компанії Rasmussen Reports.

Нове опитування, яке проводилося з 13 по 17 серпня, показує, що Гарріс випереджає Трампа на 1 пункт. Віцепрезидентку підтримують 48 відсотків мешканців Мічигану, у порівнянні з 47 відсотками за колишнього президента.

Як кажуть соціологи, перевага Гарріс зростає, якщо в опитування включити кандидатів і від інших партій. Тут кандидатку від демократів підтримують 47% респондентів, Трампа — 44%, а кандидат від Партії зелених Джилл Стайн, кандидат від Лібертаріанської партії Чейз Олівер і незалежний кандидат Корнел Вест отримують по 1%.

За інформацією журналістів, Мічиган наразі розглядають як ключовий «хиткий» штат.

Раніше стало відомо, що Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа в п’ятьох із семи ключових штатів у передвиборчих президентських перегонах.

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