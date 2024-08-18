Практика судів
  1. У світі

Зима, ймовірно, випробує український народ на стійкість, чого не бачили в Європі з часів Другої світової війни – FT

20:28, 18 серпня 2024
Щоб уникнути гуманітарної катастрофи в Україні, потрібно зараз активізувати безпрецедентні зусилля з матеріально-технічного забезпечення та допомоги, наголосила Єврокомісар з питань енергетики.
Зима, ймовірно, випробує український народ на стійкість, чого не бачили в Європі з часів Другої світової війни – FT
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наступна зима, швидше за все, випробує стійкість українського народу так, як це не було на європейському континенті з часів Другої світової війни. Про це заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон у колонці для «Financial Times».

Наразі, як заявляють в НЕК «Укренерго», енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Кадрі Сімсон наголошує, що відсутність електрики означає відсутність доступу до основних послуг: водяні насоси та каналізаційні мережі не працюватимуть, опалення буде відключено.

«У морозні зимові температури деякі місця в Україні можуть просто стати непридатними для життя. Найбільше постраждають люди похилого віку, діти та незахищені верстви населення», - зазначає вона додаючи, що ризик гуманітарної катастрофи високий.

Відтак, заявляє Єврокомісар, не дивлячись на те, що ЄС разом з міжнародним співтовариством всіляко підтримує Україну в ремонті та реконструкції енергетичного сектору, міжнародне співтовариство має зробити набагато більше.

«Щоб уникнути гуманітарної катастрофи в Україні, нам потрібно зараз активізувати безпрецедентні зусилля з матеріально-технічного забезпечення та допомоги», - наголошує вона.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон закликала до дій у шести областях:

«По-перше, де це можливо, пошкоджені об'єкти електро- та теплогенерації мають бути відремонтовані та відновлені.

По-друге, якнайбільша кількість невеликих децентралізованих генераторів, які можуть бути швидко введені в експлуатацію, має бути передана в Україну.

По-третє, сонячні фотоелектричні системи на дахах мають бути розгорнуті якнайшвидше, щоб забезпечити електроенергією лікарні, школи, громадські та житлові будинки. Децентралізована генерація електроенергії менш схильна до російських атак.

По-четверте, максимальний обсяг електроенергії, який може бути експортований в Україну з інших країн Європи, має поступово збільшитися.

По-п'яте, має бути розширена пропускна спроможність на кордонах.

І, нарешті, необхідно посилити пасивний захист енергетичної інфраструктури та протиповітряну оборону навколо критично важливих установок.

Скоординовані та цілеспрямовані зусилля можуть мати велике значення для скорочення розриву. Уряди та компанії можуть вносити пожертвування до Фонду підтримки енергетики України, керованого енергетичною спільнотою. Це найшвидший та найнадійніший спосіб закупівлі енергетичного обладнання для України. Механізм цивільного захисту ЄС може постачати запасні частини та обладнання, що було у використанні, яке відповідає потребам України. Багатосторонні банки можуть допомогти зменшити ризики проектів за рахунок підтримки страхування та гарантій. Компанії можуть допомогти навчити робітників в Україні або допомогти встановити матеріали, такі як фотоелектричні панелі та інвертори на місцях. Громадяни можуть допомогти за допомогою краудфандингу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Є підозра, що ВККС буде відбирати суддів апеляційних судів лише для того, щоб швидше заповнити вакансії, а не для того, щоб отримати якісних суддів – USAID та IDLO

Проекти технічної допомоги Україні виступили проти зменшення вимог до когнітивного тестування та повідомили, що якщо кандидатів з високими балами за IQ-тест буде мало, можна оголосити новий конкурс.

Включення до довідки військовослужбовця для перерахунку пенсії надбавки за особливості проходження служби та премії – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно включення до довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії розмірів надбавки за особливості проходження служби та премії.

Огляд місця події не допускається без наявності даних про вчинення злочину, зафіксованих в процесуальній формі, – Верховний Суд

Слідчий, всупереч вимогам закону, фактично здійснив особистий обшук обвинуваченого, його одягу та речей.

Верховний Суд вказав на відмінності врахування для перерахунку пенсії таких складових, як доплата за науковий ступінь та доплата за вчене звання

Особливості врахування для перерахунку пенсії для деяких категорій осіб таких складових як доплата за науковий ступінь та доплата за вчене звання – позиція Верховного Суду.

Особливості перерахунку пенсії екс-працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно складових грошового забезпечення для перерахунку пенсії колишнім працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду