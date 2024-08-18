Зима, ймовірно, випробує український народ на стійкість, чого не бачили в Європі з часів Другої світової війни – FT

Щоб уникнути гуманітарної катастрофи в Україні, потрібно зараз активізувати безпрецедентні зусилля з матеріально-технічного забезпечення та допомоги, наголосила Єврокомісар з питань енергетики.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон Джерело фото: president.gov.ua

Наступна зима, швидше за все, випробує стійкість українського народу так, як це не було на європейському континенті з часів Другої світової війни. Про це заявила Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон у колонці для «Financial Times».

Наразі, як заявляють в НЕК «Укренерго», енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Кадрі Сімсон наголошує, що відсутність електрики означає відсутність доступу до основних послуг: водяні насоси та каналізаційні мережі не працюватимуть, опалення буде відключено.

«У морозні зимові температури деякі місця в Україні можуть просто стати непридатними для життя. Найбільше постраждають люди похилого віку, діти та незахищені верстви населення», - зазначає вона додаючи, що ризик гуманітарної катастрофи високий.

Відтак, заявляє Єврокомісар, не дивлячись на те, що ЄС разом з міжнародним співтовариством всіляко підтримує Україну в ремонті та реконструкції енергетичного сектору, міжнародне співтовариство має зробити набагато більше.

«Щоб уникнути гуманітарної катастрофи в Україні, нам потрібно зараз активізувати безпрецедентні зусилля з матеріально-технічного забезпечення та допомоги», - наголошує вона.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон закликала до дій у шести областях:

«По-перше, де це можливо, пошкоджені об'єкти електро- та теплогенерації мають бути відремонтовані та відновлені.

По-друге, якнайбільша кількість невеликих децентралізованих генераторів, які можуть бути швидко введені в експлуатацію, має бути передана в Україну.

По-третє, сонячні фотоелектричні системи на дахах мають бути розгорнуті якнайшвидше, щоб забезпечити електроенергією лікарні, школи, громадські та житлові будинки. Децентралізована генерація електроенергії менш схильна до російських атак.

По-четверте, максимальний обсяг електроенергії, який може бути експортований в Україну з інших країн Європи, має поступово збільшитися.

По-п'яте, має бути розширена пропускна спроможність на кордонах.

І, нарешті, необхідно посилити пасивний захист енергетичної інфраструктури та протиповітряну оборону навколо критично важливих установок.

Скоординовані та цілеспрямовані зусилля можуть мати велике значення для скорочення розриву. Уряди та компанії можуть вносити пожертвування до Фонду підтримки енергетики України, керованого енергетичною спільнотою. Це найшвидший та найнадійніший спосіб закупівлі енергетичного обладнання для України. Механізм цивільного захисту ЄС може постачати запасні частини та обладнання, що було у використанні, яке відповідає потребам України. Багатосторонні банки можуть допомогти зменшити ризики проектів за рахунок підтримки страхування та гарантій. Компанії можуть допомогти навчити робітників в Україні або допомогти встановити матеріали, такі як фотоелектричні панелі та інвертори на місцях. Громадяни можуть допомогти за допомогою краудфандингу».

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