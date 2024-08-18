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Зима, вероятно, испытает украинский народ на стойкость, чего не видели в Европе со времен Второй мировой войны – FT

20:28, 18 августа 2024
Во избежание гуманитарной катастрофы в Украине нужно сейчас активизировать беспрецедентные усилия по материально-техническому обеспечению и помощи, отметила Еврокомиссар по вопросам энергетики.
Зима, вероятно, испытает украинский народ на стойкость, чего не видели в Европе со времен Второй мировой войны – FT
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон Источник фото: president.gov.ua
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Следующая зима, скорее всего, испытает стойкость украинского народа так, как это ни было на европейском континенте со времен Второй мировой войны. Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в колонке для Financial Times.

Пока, как заявляют в НЭК «Укрэнерго», энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

Кадри Симсон отмечает, что отсутствие электричества означает отсутствие доступа к основным услугам: водяные насосы и канализационные сети не будут работать, отопление будет отключено.

«В морозные зимние температуры некоторые места в Украине могут просто стать непригодными для жизни. Больше всего пострадают пожилые люди, дети и незащищенные слои населения», - отмечает она добавляя, что риск гуманитарной катастрофы высокий.

Следовательно, заявляет Еврокомиссар, несмотря на то, что ЕС вместе с международным сообществом всячески поддерживает Украину в ремонте и реконструкции энергетического сектора, международное сообщество должно сделать гораздо больше.

«Во избежание гуманитарной катастрофы в Украине нам нужно сейчас активизировать беспрецедентные усилия по материально-техническому обеспечению и помощи», - отмечает она.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала к действиям в шести областях:

«Во-первых, где это возможно, поврежденные объекты электро- и теплогенерации должны быть отремонтированы и возобновлены.

Во-вторых, как можно большее количество небольших децентрализованных генераторов, которые могут быть быстро введены в эксплуатацию, должно быть передано в Украину.

В-третьих, солнечные фотоэлектрические системы на крышах должны быть развернуты как можно быстрее, чтобы обеспечить электроэнергией больницы, школы, общественные и жилые здания. Децентрализованная генерация электроэнергии менее подвержена российским атакам.

В-четвертых, максимальный объем электроэнергии, который может быть экспортирован в Украину из других стран Европы, должен быть постепенно увеличен.

В-пятых, должна быть расширена пропускная способность на границах.

И, наконец, необходимо усилить пассивную защиту энергетической инфраструктуры и противовоздушную оборону вокруг критически важных установок.

Скоординированные и целенаправленные усилия могут иметь большое значение для сокращения разрыва. Правительства и компании могут вносить пожертвования в Фонд поддержки энергетики Украины, управляемый энергетическим сообществом. Это самый быстрый и надежный способ закупки энергетического оборудования для Украины. Механизм гражданской защиты ЕС может поставлять запасные части и бывшее в употреблении оборудование, которое соответствует потребностям Украины. Многосторонние банки могут помочь снизить риски проектов за счет поддержки страхования и гарантий. Компании могут помочь обучить рабочих в Украине или помочь установить материалы, такие как фотоэлектрические панели и инверторы, на местах. Граждане могут помочь посредством краудфандинга».

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