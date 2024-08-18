Гаррис опережает Трампа в главном ключевом штате — опрос

Новый опрос, который проводился с 13 по 17 августа, показывает, что Гаррис опережает Трамп на 1 пункт.

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Вице-президентка США Камала Гаррис опережает экс-президента Дональда Трампа в главном ключевом штате — Мичиган. Об этом свидетельствуют обнародованные Newsweek 18 августа результаты социологического опроса компании Rasmussen Reports.

Новый опрос, который проводился с 13 по 17 августа, показывает, что Гаррис опережает Трамп на 1 пункт. Вице-президентку поддерживают 48 процентов жителей Мичигана, по сравнению с 47 процентами за бывшего президента.

Как говорят социологи, преимущество Гаррис растет, если в опрос включить кандидатов и от других партий. Здесь кандидатку от демократов поддерживают 47% респондентов, Трампа – 44%, а кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн, кандидат от Либертарианской партии Чейз Оливер и независимый кандидат Корнел Вест получают по 1%.

По информации журналистов, Мичиган сейчас рассматривают как ключевой «неустойчивый» штат.

Ранее стало известно, что Камала Гаррис опережает Дональда Трампа в пяти из семи ключевых штатов в предвыборной президентской гонке.

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