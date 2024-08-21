Что должно быть в тревожном чемодане и аптечке – список вещей для детей, взрослых, животных

Как собрать тревожный чемодан, если вы сами, с детьми, с животными.

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К сожалению, предусмотреть развитие событий невозможно, но точно можно подготовиться к экстренной ситуации.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовали удобные иллюстрации, чтобы граждане проверили, собрали ли все необходимое для себя, детей и животных.

Ранее «Судебно-юридическая газета», что Правительство определило порядок обеспечения населения средствами защиты на случай применения ядерного оружия против Украины.

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