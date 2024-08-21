Полицию в Киеве просят усилить контроль за тяжеловесным транспортом на мосту Патона

Власти обращаются в патрульную полицию по усилению контроля за запретом проезда тяжеловесного транспорта по мосту Патона.

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В Киеве городские власти обратились к патрульной полиции с просьбой усилить контроль за запретом проезда тяжеловесного транспорта по мосту Патона. Об этом пишут в КГГА.

Как отмечают в Департаменте транспортной инфраструктуры, движение грузовиков по мосту запрещено для уменьшения давления на конструкции искусственного сооружения.

Ранее стало известно, что власти Киева обратились в Кабинет Министров с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через Днепр и подходов к нему во избежание аварийных ситуаций.

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