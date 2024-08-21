Где родителям посмотреть, какие прививки имеет ребенок – ответ НСЗУ

Что делать, если нужно разобраться, какие прививки имеет ребенок и где узнать такую ​​информацию.

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В Нацслужбе здоровья объяснили, что делать, если нужно разобраться, какие прививки имеет ребенок и где узнать такую ​​информацию. В то же время там отметили, что в случае, если информация о проведенных прививках конкретного ребенка недоступна и нет возможности ее получить или восстановить, врач посоветует сделать повторный курс прививок.

У родителей должна быть «Карта иммунизации» (форма № 063-1/о). Если брали с собой эту карту на каждую вакцинацию, медицинские работники вносили туда необходимые данные о проведенных прививках. Этот совет не будет уместен для всех, потому что в условиях войны можно потерять бумаги.

Еще один способ – обратиться к своему семейному врачу или педиатру, чтобы проверить, есть ли запись о прививках в медицинских документах. Сведения о прививках могут быть указаны в следующих документах:

«История развития ребенка» (форма № 112/о)

«Карта профилактических прививок» (форма № 063/о)

«Медицинская карта амбулаторного больного» (форма № 025/о)

Справка о проведенных прививках

Информация о вакцинации должна быть внесена в электронную систему здравоохранения. Проверить эти записи также может врач.

«Если вы вакцинируете ребенка в частных медицинских учреждениях, которые не работают по договору с НСЗУ, настаивайте, чтобы там вносили информацию о прививках в ЕСОЗ (техническая возможность вносить информацию в ЕСОЗ имеется у каждого поставщика медицинских услуг). Так позже, при необходимости, ваш семейный врач легко найдет данные о вакцинации», - отмечают в НСЗУ.

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