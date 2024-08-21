Практика судов
  1. Общество

Где родителям посмотреть, какие прививки имеет ребенок – ответ НСЗУ

10:44, 21 августа 2024
Что делать, если нужно разобраться, какие прививки имеет ребенок и где узнать такую ​​информацию.
Где родителям посмотреть, какие прививки имеет ребенок – ответ НСЗУ
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Нацслужбе здоровья объяснили, что делать, если нужно разобраться, какие прививки имеет ребенок и где узнать такую ​​информацию. В то же время там отметили, что в случае, если информация о проведенных прививках конкретного ребенка недоступна и нет возможности ее получить или восстановить, врач посоветует сделать повторный курс прививок.

У родителей должна быть «Карта иммунизации» (форма № 063-1/о). Если брали с собой эту карту на каждую вакцинацию, медицинские работники вносили туда необходимые данные о проведенных прививках. Этот совет не будет уместен для всех, потому что в условиях войны можно потерять бумаги.

Еще один способ – обратиться к своему семейному врачу или педиатру, чтобы проверить, есть ли запись о прививках в медицинских документах. Сведения о прививках могут быть указаны в следующих документах:

  • «История развития ребенка» (форма № 112/о)
  • «Карта профилактических прививок» (форма № 063/о)
  • «Медицинская карта амбулаторного больного» (форма № 025/о)
  • Справка о проведенных прививках

Информация о вакцинации должна быть внесена в электронную систему здравоохранения. Проверить эти записи также может врач.

«Если вы вакцинируете ребенка в частных медицинских учреждениях, которые не работают по договору с НСЗУ, настаивайте, чтобы там вносили информацию о прививках в ЕСОЗ (техническая возможность вносить информацию в ЕСОЗ имеется у каждого поставщика медицинских услуг). Так позже, при необходимости, ваш семейный врач легко найдет данные о вакцинации», - отмечают в НСЗУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Один спор – один процесс» как главное требование эффективного судопроизводства – позиция Верховного Суда по делу о пенсии военнослужащего за выслугу лет

Верховный Суд обратил внимание на то, что эффективное судопроизводство, особенно в спорах по социальной защите, предусматривает применение принципа «один спор – один процесс».

Представители ЕС смогут проводить проверки в помещениях любого физического или юридического лица, связанного с получением финансирования от ЕС – ратифицировано Соглашение

Расследования, включая выездные проверки и инспекции, могут проводиться в помещении любого физического лица, проживающего в Украине или любого юридического лица, созданного в Украине и получающего финансирование от ЕС.

Верховная Рада дала шанс освободиться дезертирам и тем, кто самовольно покинул воинскую часть - как это будет работать

Какие изменения внес парламент в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, а также в закон о военной службе в рамках механизма освобождения от ответственности за дезертирство и СЗЧ.

Смогут ли обвиняемые, занимавшие особо ответственное положение, выйти из-под стражи в обмен на военную службу – Верховная Рада приняла изменения

Верховная Рада предусмотрела новые условия отмены содержания под стражей в обмен на военную службу.

Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов состоятся с 26 августа по 6 сентября

Есть 5 кандидатов на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 45 претендентов на должности дисциплинарных инспекторов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Голяшкін
    Олег Голяшкін
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва