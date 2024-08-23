У Київ прибула делегація митної та прикордонної служб США

У Київ прибула виконувачка обов’язків виконавчого помічника комісара Управління польових операцій митної та прикордонної служб США Діана Сабатіно.

Джерело фото: x.com/USEmbassyKyiv

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У Київ прибула в.о. виконавчого помічника комісара Управління польових операцій митної та прикордонної служб США Діана Сабатіно разом із делегацією цього відомства.

Про це стало відомо із повідомлення посла США в Україні Бріджит Брінк.

«Ми раді вітати Діану Сабатіно і делегацію митної та прикордонної служб США в Україні, щоб зміцнити зв’язки з прикордонною службою України, яка бореться проти російського вторгнення та захищає свої кордони», - написала Брінк.

Бріджит Брінк також оприлюднила фото вшанування членами американської делегації загиблих захисників України біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі.

Також стало відомо, що Прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом.

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