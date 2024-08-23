В Киев прибыла делегация таможенной и пограничной служб США

В Киев прибыла исполняющая обязанности исполнительного помощника комиссара Управления полевых операций таможенной и пограничной служб США Диана Сабатино.

Источник фото: x.com/USEmbassyKyiv

В Киев прибыла и.о. исполнительного помощника комиссара Управления полевых операций таможенной и пограничной служб США Диана Сабатино вместе с делегацией этого ведомства.

Об этом стало известно из сообщения посла США в Украине Бриджит Бринк.

«Мы рады приветствовать Диану Сабатино и делегацию таможенной и пограничной служб США в Украине, чтобы укрепить связи с пограничной службой Украины, которая борется против российского вторжения и защищает свои границы», - написала Бринк.

Бриджит Бринк также обнародовала фото чествования членами американской делегации погибших защитников Украины возле Стены памяти на Михайловской площади.

Также стало известно, что Премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.