166 вузов уже подтвердили участие в пилотном проекте государственных грантов на обучение, — Минобразования

Государственный грант — это возможность для поступающих, которые будут получать первое высшее образование по контракту, получить от 15 тысяч грн и более в год для покрытия части стоимости обучения.

Участие в пилотном проекте государственных грантов уже подтвердили 166 заведений высшего образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Так, 166 государственных и частных учреждений из разных регионов присоединились к пилотному проекту по внедрению государственных грантов, но перечень университетов постоянно обновляется и будет постепенно увеличиваться.

Со списком университетов можно ознакомиться по ссылке.

Как известно, в этом году поступающие на контракт смогут получить государственный грант. Это касается тех, кто вступает в дневную или дуальную форму обучения именно на контракт.

Государственный грант — это возможность для поступающих, которые будут получать первое высшее образование по контракту, получить от 15 тысяч грн и более в год для покрытия части стоимости обучения.

Получить грант может поступающий, который:

поступает на бакалавриат (или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического толка) после школы или колледжа;

поступает на дневную или дуальную форму обучения на контракт;

имеет результаты НМТ (ВНО) по любым двум предметам с оценками не менее 150 баллов (грант первого уровня) или не менее 170 баллов (грант второго уровня).

Сумма гранта определяется индивидуально для каждого — по результату НМТ и с учетом коэффициента специальности.

Для поступающих с результатом НМТ от 150 баллов по любым 2-м предметам есть возможность получить грант в размере 15 тыс. грн.

Грант 2-го уровня предусматривает, что поступающие с результатом НМТ от 170 баллов по любым 2-м предметам будут претендовать на грант в размере 25 тыс. грн.

Важно — размер гранта может быть больше (т.е. умножен на соответствующий коэффициент), что будет зависеть от выбранной специальности.

Для некоторых специальностей не предусмотрена гранта первого уровня, только второго (следовательно, для поступающих, у которых не менее 170 баллов с минимум двух предметов).

Если студент поступает на бюджет, государство оплачивает всю стоимость обучения. Государственные гранты не будут влиять на тех студентов, которые в этом году поступают в бюджет, получат от государства оплату полной стоимости обучения.

Алгоритм получения грантов:

Чтобы подать заявку на получение государственного гранта, поступающие должны определиться с приоритетным учебным заведением и выбрать соответствующую образовательную программу через свой электронный кабинет поступающего. МОН рекомендует ознакомиться со стоимостью контракта для выбранной программы, чтобы понять, какая часть этой стоимости может быть покрыта грантом. Если поступающий отвечает условиям для получения гранта, тогда получит соответствующее сообщение в своем электронном кабинете.

После успешного зачисления на желаемую программу, студент должен подать заявление на грант через свой электронный кабинет в Единой государственной электронной базе образовательной информации (ЕДЕБО) в период с 5 сентября по 31 октября 2024 года. После обработки заявления, студент/а будет проинформирован о назначении гранта на первый год обучения с указанием соответствующей суммы. Отметим, что грант предоставляется на весь срок обучения, однако выплаты будут производиться дважды в год.

После одобрения вашей грантовой заявки нужно будет через мобильное приложение «Действие» пройти электронную идентификацию и аутентификацию; выбрать в мобильном приложении «Действие» услугу по получению гранта. Далее необходимо открыть в одном из банков Украины счет со специальным режимом использования для зачисления гранта.

Если поступающий несовершеннолетний, то запрос на получение государственного гранта подает один из родителей или законных представителей. Средства, полученные в форме гранта, могут быть использованы только для оплаты обучения в ЗВО, с которым подписан соответствующий контракт.

Ранее в МОН объяснили, будет ли оставаться у студента грант на обучение, если он переведется в другой вуз.

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