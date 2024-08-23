Уплачивается ли эконалог за объекты налогообложения, расположенные на временно оккупированных территориях

Начиная с 1 января 2023 года, экологический налог не начисляется и не уплачивается за объекты налогообложения, которые расположены на ВОТ.

Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, платится ли эконалог за объекты налогообложения, расположенные на временно оккупированных территориях.

Согласно пункту 242.1 статьи 242 НКУ объектом и налогооблагаемой базой экологическим налогом являются:

объемы и виды загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками;

объемы и виды загрязняющих веществ, которые сбрасываются непосредственно в водные объекты;

объемы и виды (классы) размещенных отходов, кроме объемов и видов (классов) отходов как вторичного сырья, которые размещаются на собственных территориях (объектах) хозяйствующих субъектов;

объемы и категория радиоактивных отходов, которые образуются вследствие деятельности хозяйствующих субъектов и/или временно хранятся их производителями сверх установленный особыми условиями лицензии срок;

объемы электрической энергии, производимой эксплуатирующими организациями ядерных установок (атомных электростанций).

Согласно абзацам первым и вторым подпункту 69.16 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года не начисляется и не уплачивается экологический налог плательщиками этого налога, зарегистрированными (взятыми на учет) размещение стационарных источников загрязнения, образование радиоактивных отходов и временное хранение радиоактивных отходов на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных рф территориях Украины.

Начиная с 1 января 2023 г. в части территорий, включенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) активные боевые действия или временно оккупированных рф, экологический налог не начисляется и не уплачивается за период с первого числа месяца, в котором был определен в отношении соответствующих территорий. дату начала боевых действий или временной оккупации до первого числа месяца, следующего после даты завершения боевых действий или временной оккупации на соответствующей территории.

Даты начала и завершения боевых действий или временной оккупации определяются в соответствии с данными Перечня территорий (абзац седьмой подпункта 69.16 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ).

Перечень территорий определяется в установленном Кабинетом Министров Украины порядке (абзац восьмой подпункта 69.16 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ).

Перечень территорий утвержден приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 №309.

Итак, начиная с 1.01.2023 экологический налог не начисляется и не уплачивается за объекты налогообложения, определенные подпунктами 242.1.1 - 242.1.3 и 242.1.5 пункта 242.1 статьи 242 НКУ, которые расположены на территории. период с первого числа месяца, в котором была определена дата начала боевых действий/временной оккупации на соответствующей территории до первого числа месяца, следующего после даты завершения боевых действий/временной оккупации на соответствующей территории в соответствии с данными Перечня территорий.

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