Починаючи з 1 січня 2023 року екологічний податок не нараховується та не сплачується за об'єкти оподаткування, які розташовані на ТОТ.

Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, чи сплачується екоподаток за об'єкти оподаткування, розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Відповідно до пункту 242.1 статті 242 ПКУ об'єктом та базою оподаткування екологічним податком є:

обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об'єкти;

обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання;

обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб'єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

Згідно з абзацами першим і другим підпункту 69.16 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях України.

Починаючи з 1 січня 2023 року в частині територій, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окупованих рф, екологічний податок не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку бойових дій або тимчасової окупації, до першого числа місяця, що настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території.

Дати початку та завершення бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій (абзац сьомий підпункту 69.16 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Перелік територій визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку (абзац восьмий підпункту 69.16 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Перелік територій затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 №309.

Отже, починаючи з 1.01.2023 екологічний податок не нараховується та не сплачується за об'єкти оподаткування, визначені підпунктами 242.1.1 − 242.1.3 та 242.1.5 пункту 242.1 статті 242 ПКУ, які розташовані на територіях, включених до Переліку територій, за період з першого числа місяця, в якому було визначено дату початку бойових дій/тимчасової окупації на відповідній території до першого числа місяця, що настає після дати завершення бойових дій/тимчасової окупації на відповідній території відповідно до даних Переліку територій.

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