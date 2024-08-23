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Кожне відкручування пластикової пляшки кришить у воду мікропластик, — нове дослідження

11:01, 23 серпня 2024
Чим частіше відкривається пляшка, тим більше мікрочастинок містить газована вода.
Кожне відкручування пластикової пляшки кришить у воду мікропластик, — нове дослідження
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Людям, які часто використовують одну й ту ж саму пластикову пляшку слід знати, що кожне відкручування кришки кришить у воду мікропластик.

Нове дослідженя виявило шість видів пластику у формі мікро- та наночастинок у пляшках Coca-Cola та Schweppes. Про це повідомляє BFM TV.

Дві лабораторії досліджували зразки з 1л та 1,5л пляшок після одного, десяти, потім двадцяти відкривань, максимально наближених до нормального використання.

Завдяки інфрачервоному аналізу спостереження за мікропластиком — частинками пластику розміром менше 5 мм — виявлено наявність шести різних полімерів.

 «Це «дивовижне» відкриття вказує на те, що виробники декларують лише два полімери, які контактують з напоєм: ПЕ (поліетилен) для кришки та ПЕТ (поліетилентерефталат) для пляшки», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що чим більше відкривається пляшка, тим більше мікрочастинок містить газована вода.

Те саме спостереження для пластикових наночастинок, середній розмір яких збільшується, коли вони відкриваються та закриваються. Згідно з опитуванням, вони все ще «менш підраховані» і в 1000 разів менші за мікрочастинки, але завдяки їх крихітному розміру вони легше засвоюються живими організмами, створюючи «набагато більший ризик для здоров’я».

Крім того, у США з'ясували, що пластиком «напханий» мозок людини. Його виявили у всіх зразках, причому в голові його в 20 разів більше, ніж у печінці та нирках.

Вчені виявили, що всі досліджені ними 91 зразки мозку, взяті з розтину тіл на початку цього року, містили мікропластик.

«Що ще гірше, зразки містили в 10-20 разів більше мікропластику, ніж зразки печінки та нирок, зібрані з тих самих тіл, що свідчить про те, що сіра речовина людини є основним звалищем для крихітних частинок, що робить її «однією з найбільш забруднених пластиком тканин, які коли-небудь брали», - повідомляє видання Neoscope.

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