Каждое откручивание пластиковой бутылки крошит в воду микропластик, — новое исследование

Чем чаще открывается бутылка, тем больше микрочастиц содержит газировку.

Людям, которые часто используют одну и ту же пластиковую бутылку, следует знать, что каждое откручивание крышки крошит в воду микропластик.

Новое исследование выявило шесть видов пластика в форме микро- и наночастиц в бутылках Coca-Cola и Schweppes. Об этом сообщает BFM TV.

Две лаборатории исследовали образцы из 1л и 1,5л бутылок после одного, десяти, затем двадцати открываний, максимально приближенных к нормальному использованию.

Благодаря инфракрасному анализу наблюдения за микропластиком – частицами пластика размером менее 5 мм – обнаружено наличие шести различных полимеров.0

«Это «удивительное» открытие указывает на то, что производители декларируют только два полимера, которые контактируют с напитком: ПЭ (полиэтилен) для крышки и ПЭТ (полиэтилентерефталат) для бутылки», - говорится в сообщении.

Установлено, что чем больше открывается бутылка, тем больше микрочастиц содержит газировку.

То же наблюдение для пластиковых наночастиц, средний размер которых увеличивается, когда они открываются и закрываются. Согласно опросу, они все еще «менее подсчитаны» и в 1000 раз меньше микрочастиц, но благодаря их крохотному размеру они легче усваиваются живыми организмами, создавая «намного больший риск для здоровья».

Кроме того, в США выяснили, что пластиком «набит» мозг человека. Его обнаружили во всех образцах, причем в голове его в 20 раз больше, чем в печени и почках.

Ученые обнаружили, что все исследованные ими 91 образцы мозга, взятые из вскрытия тел в начале этого года, содержали микропластик.

«Что еще хуже, образцы содержали в 10-20 раз больше микропластика, чем образцы печени и почек, собранные из тех же тел, что свидетельствует о том, что серое вещество человека является основной свалкой для крошечных частиц, что делает ее одной из наиболее загрязненных пластиком когда-либо принимавших тканей», - сообщает издание Neoscope.

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