Премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом

Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.

23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев с официальным визитом.

Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это первый визит индийского премьер-министра в Украину с момента обретения страной независимости в 1991 году.

Поездка Нарендры Моди в Украину состоится через несколько недель после того, как индийский премьер посетил страну-агрессора.

Официальной целью визита является «укрепление экономических связей между странами», однако ранее сам Моди заявил, что выразит Президенту Владимиру Зеленскому собственное видение достижения мира в войне рф против Украины.

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