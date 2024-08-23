Прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом

Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.

23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом.

Очікується, що він зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським.

Це перший візит індійського прем'єр-міністра до України з часу здобуття країною незалежності в 1991 році.

Поїздка Нарендри Моді до України відбудеться за кілька тижнів після того, як індійський прем’єр відвідав країну-агресорку.

Офіційною метою візиту є «зміцнення економічних зв'язків між країнами», однак раніше сам Моді заявив, що висловить Президенту Володимиру Зеленському власне бачення досягнення миру у війні росії проти України.

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