Тільки для Євросоюзу: Apple оновить опції браузерів та зробить більше додатків доступними для видалення

Apple внесе зміни до кінця 2024 року і тільки на території ЄС, щоб відповідати нормам закону про цифрові ринки

Компанія Apple збирається змінити спосіб вибору користувачами опцій браузера в Євросоюзі, додати спеціальний розділ для зміни додатків за замовчуванням і зробити більше додатків доступними для видалення. Це необхідно, щоб відповідати нормам закону про цифрові ринки (DMA).

Як повідомляє пресслужба, Apple внесе зміни до кінця 2024 року і тільки на території ЄС.

Зокрема, для налаштувань застосунків за замовчуванням запустять окремий розділ «Програми за замовчуванням» — він зʼявиться на iOS 18 і iPadOS 18. Тут користувачі зможуть встановити налаштування за замовчуванням для обміну повідомленнями, телефонних дзвінків, фільтрів спаму, менеджерів паролів та клавіатури.

Навесні 2025 року Apple додасть підтримку встановлення параметрів за замовчанням для програм навігації та перекладу.

Що стосується браузера за замовчуванням, то змінити Safari на інший браузер можна і зараз. Однак регулятори вважають, що користувацький сценарій не відповідає DMA. Тому компанія розробила спеціальний екран, який відкриється під час першого запуску Safari. На ньому буде список із 12 браузерів, доступних у країні, де живе користувач.

Ще одне оновлення — користувачі зможуть видалити певні програми від Apple, такі як App Store, Messages, Camera, Photos та Safari. Єдиними додатками, які не можна буде видалити, залишаться «Налаштування» та «Телефон».

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