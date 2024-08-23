Практика судів
  1. У світі

Тільки для Євросоюзу: Apple оновить опції браузерів та зробить більше додатків доступними для видалення

09:32, 23 серпня 2024
Apple внесе зміни до кінця 2024 року і тільки на території ЄС, щоб відповідати нормам закону про цифрові ринки
Тільки для Євросоюзу: Apple оновить опції браузерів та зробить більше додатків доступними для видалення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Apple збирається змінити спосіб вибору користувачами опцій браузера в Євросоюзі, додати спеціальний розділ для зміни додатків за замовчуванням і зробити більше додатків доступними для видалення. Це необхідно, щоб відповідати нормам закону про цифрові ринки (DMA).

Як повідомляє пресслужба, Apple внесе зміни до кінця 2024 року і тільки на території ЄС.

Зокрема, для налаштувань застосунків за замовчуванням запустять окремий розділ «Програми за замовчуванням» — він зʼявиться на iOS 18 і iPadOS 18. Тут користувачі зможуть встановити налаштування за замовчуванням для обміну повідомленнями, телефонних дзвінків, фільтрів спаму, менеджерів паролів та клавіатури.

Навесні 2025 року Apple додасть підтримку встановлення параметрів за замовчанням для програм навігації та перекладу.

Що стосується браузера за замовчуванням, то змінити Safari на інший браузер можна і зараз. Однак регулятори вважають, що користувацький сценарій не відповідає DMA. Тому компанія  розробила спеціальний екран, який відкриється під час першого запуску Safari. На ньому буде список із 12 браузерів, доступних у країні, де живе користувач.

Ще одне оновлення — користувачі зможуть видалити певні програми від Apple, такі як App Store, Messages, Camera, Photos та Safari. Єдиними додатками, які не можна буде видалити, залишаться «Налаштування» та «Телефон».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд затвердив новий вигляд повісток від ТЦК

Кабмін затвердив зовнішній вигляд повісток на бланку та повісток, які будуть формуватися через Реєстр «Оберіг».

ВККС вже вчетверте виключає запитання з тестів для іспитів на посади суддів місцевих та апеляційних судів

У ВККС кажуть, що всі питання щодо якості тестових завдань слід адресувати НШСУ.

На суд покладено саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ - позиція Верховного Суду

Конструкція норми п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носить імперативний характер та покладає на суд саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення АТО.

Повістки, сформовані електронним Реєстром «Оберіг», і повістки на бланку, мають однакову юридичну силу — Кабмін

Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову і уточнив, як будуть надсилати повістки, автоматично сформовані електронним Реєстром «Оберіг».

Кабмін дозволив оплачувати допомогу адвокатів за рахунок національного кешбеку

Допомога адвокатів та юридичні послуги можуть бути оплачені за рахунок проекту національного кешбеку, який запрацює з 2 вересня.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду