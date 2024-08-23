Только для Евросоюза: Apple обновит настройки браузеров и сделает больше приложений доступными для удаления

Apple внесет изменения до конца 2024 года и только на территории ЕС, чтобы соответствовать нормам закона о цифровых рынках

Apple собирается изменить способ выбора пользователями опций браузера в Евросоюзе, добавить специальный раздел для изменения приложений по умолчанию и сделать больше приложений доступными для удаления. Это необходимо, чтобы соответствовать нормам закона о цифровых рынках (DMA).

Как сообщает пресс-служба, Apple собирается внести изменения до конца 2024 года и только на территории ЕС.

В частности, для настроек по умолчанию приложений запустят отдельный раздел «Программы по умолчанию» — он появится на iOS 18 и iPadOS 18. Здесь пользователи смогут установить настройки по умолчанию для обмена сообщениями, телефонных звонков, фильтров спама, менеджеров паролей и клавиатуры.

Весной 2025 года Apple поддержит установку параметров по умолчанию для программ навигации и перевода.

Что касается браузера по умолчанию, то сменить Safari на другой браузер можно и сейчас. Однако регуляторы полагают, что пользовательский сценарий не соответствует DMA. Поэтому компания разработала специальный экран, который откроется при первом запуске Safari. На нем будет перечислен из 12 браузеров, доступных в стране, где живет пользователь.

Еще одно обновление – пользователи смогут удалить определенные приложения от Apple, такие как App Store, Messages, Camera, Photos и Safari. Единственными приложениями, которые нельзя удалить, останутся «Настройки» и «Телефон».

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