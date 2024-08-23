Министр обороны США Ллойд Остин планирует провести еще один разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Политика Соединенных Штатов Америки позволяет Украине бить в ответ для защиты от российских атак из приграничного региона Сумской области, включающего Курскую область рф. Однако Пентагон не до конца понимает, как Курская операция вписывается в стратегические цели на поле боя для ВСУ. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Голос Америки.

По ее словам, министр обороны США Ллойд Остин в скором времени планирует провести еще один разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Она, в частности, касается и наступательной операции ВСУ в Курской области.

Представительница Пентагона заявила, что США пока неизвестны цели Киева в Курской операции, но напомнила заявление Президента Владимира Зеленского о необходимости создания буферной зоны.

Она отметила, что создание такой зоны должно предусматривать построение нескольких оборонительных линий, и у Пентагона якобы есть вопрос о том, как Курская операция вписывается в «стратегические цели на поле боя» для ВСУ.

Сингх указала, что политика США «позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защититься от российских нападений из этого приграничного региона, а этот регион включает Курскую [область рф], включает [границу] Сумской области». «Они (украинцы, - ред.) защищают себя от атак в рамках этого региона», - сказала она.

Кроме того, заместитель спикера Пентагона анонсировала новые пакеты оборонной помощи Украине от США, однако никаких деталей не озвучила.

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