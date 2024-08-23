Образование для детей из Курской области: в Минобразования заявили, что никаких официальных решений не принимали

В МОН открестились от слов заместителя министра Михаила Винницкого по обеспечению образовательного процесса для детей в Курской области.

Министерство образования и науки Украины опровергло заявления об обеспечении образования для детей на подконтрольных украинской армии территориях Курской области рф. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В ведомстве заявили, что не принимали никаких официальных решений по обучению детей с Курщины.

МОН отмечает, что заявление заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого о возможной организации образовательного процесса в рф является «его личным мнением и предположениями и не является официальной позицией МОН».

Некоторые медиа распространили комментарий на тему образования детей в Курской области, который был озвучен Михаилом Винницким, заместителем министра образования и науки Украины во время пресс-брифинга. Отмечаем, что Министерство образования и науки никаких соответствующих официальных решений не принималось», — говорится в заявлении.

Как заявил ранее Михаил Винницкий, Украина якобы готова обеспечить образовательный процесс детям из Курской области при необходимости, но вопрос об их перемещении на территорию Украины не рассматривается.

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