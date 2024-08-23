23 августа Украина отмечает День Государственного Флага

Сине-желтый флаг для украинцев – это символ свободы и борьбы за независимость.

23 августа в Украине отмечают День Государственного Флага.

Праздник установлен в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины согласно указу Президента от 23 августа 2004 года. В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Украинская национальная традиция символического отражения мира формировалась несколько тысячелетий. Использование желтого и голубого цветов (с разными оттенками) на флагах Украины-Руси прослеживается принятием христианства. Впоследствии эти два цвета приобретают значение государственных.

Государственный флаг Украины утвержден Верховной Радой 28 января 1992 года. Это флаг из двух равновеликих горизонтальных полос синего (вверху) и желтого (внизу) цветов с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Символы Украины в новейшей трактовке – безоблачное небо как символ мира – синий цвет, и спелые пшеничные нивы как символ изобилия – желтый цвет.

После начала российской агрессии сине-желтое знамя стало символом борьбы за независимость и свободу украинского народа.

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