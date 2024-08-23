ВККС уже в четвертый раз исключает вопросы тестов для экзаменов на должности судей местных и апелляционных судов

В ВККС говорят, что все вопросы качества тестовых заданий следует адресовать НШСУ.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей на заседании 21 августа 2024 года уже в четвертый раз приняла решение об исключении отдельных вопросов из списков тестовых заданий на знание норм права, для проведения экзаменов в рамках квалификационного оценивания, в частности, во время конкурса на должности судей апелляционных судов.

На этот раз Комиссия исключила 153 тестовых задания.

Отметим, что база тестовых заданий на знание норм права была утверждена ВККС 5 июня.

15 июля соответствующая база тестов для участников конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов вместе с правильными ответами была обнародована ВККС.

Впрочем, быстро оказалось, что часть тестовых вопросов сформулирована некорректно.

3 июля ВККС исключила из общей базы заданий сразу 160 проблемных вопросов.

24 июля Комиссия вновь исключила 4 тестовых вопроса.

14 августа Комиссия исключила еще 4 тестовых вопроса.

Во время всех четырех исключений в июле-августе особо не повезло вопросам для оценивания судей местных и апелляционных судов по уголовной, гражданской и административной специализации – было исключено 106, 88 и 62 тестовых задания соответственно.

В целом, происходит уникальный для судебной власти эксперимент, поскольку впервые в истории судебной власти Украины фактически внешнее рецензирование тестовых вопросов прямо во время уже объявленного конкурса, накануне собственно самого тестирования, осуществляют сами кандидаты на должности судей апелляционных судов. Они регулярно сообщают как ВККС, так и Национальной школе судей о наличии проблемных заданий, которые затем во многих случаях исключаются решениями Комиссии.

При этом в самой ВККС ранее сообщали, что тестовые вопросы, разработанные НШСУ, дважды проходили внешнее рецензирование, при этом ВККС, как заказчик тестов, не является рецензентом тестовой базы.

Соответственно, все претензии к тем или иным тестовым вопросам ВККС переадресовывает в НШСУ.

В релизе от 22 августа об исключении 153 тестовых вопросов Комиссия прямо отметила – «по вопросам корректности тестовых вопросов рекомендуем обращаться непосредственно в Национальную школу судей Украины как к разработчику».

Автор: Вячеслав Хрипун

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