ВККС вже вчетверте виключає запитання з тестів для іспитів на посади суддів місцевих та апеляційних судів

У ВККС кажуть, що всі питання щодо якості тестових завдань слід адресувати НШСУ.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів на засіданні 21 серпня 2024 року вже вчетверте прийняла рішення про виключення окремих запитань із переліків тестових завдань на знання норм права для проведення іспитів у межах кваліфікаційного оцінювання, зокрема під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів.

На цей раз Комісія виключила 153 тестових завдання.

Зазначимо, що база тестових завдань на знання норм права була затверджена ВККС 5 червня.

15 липня відповідна база тестів для учасників конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів разом з правильними відповідями на них була оприлюднена ВККС.

Втім, швидко виявилося, що частина тестових запитань сформульована некоректно.

3 липня ВККС виключила із загальної бази завдань одразу 160 «проблемних» запитань.

24 липня Комісія знов виключила 4 тестові запитання.

14 серпня Комісія виключила ще 4 тестові запитання.

Під час усіх чотирьох виключень у липні-серпні особливо не пощастило питанням для оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів з кримінальної, цивільної та адміністративної спеціалізації – було виключено 106, 88 та 62 тестових завдання відповідно.

В цілому, наразі відбувається унікальний для судової влади експеримент, оскільки вперше в історії судової влади України фактично зовнішнє рецензування тестових запитань прямо під час вже оголошеного конкурсу, напередодні власне самого тестування, здійснюють самі кандидати на посади суддів апеляційних судів. Вони регулярно повідомляють як до ВККС, так і до Національної школи суддів про наявність проблемних завдань, які потім в багатьох випадках виключаються рішеннями Комісії.

При цьому у ВККС раніше повідомляли, що тестові запитання, розроблені НШСУ, двічі проходили зовнішнє рецензування, при цьому ВККС, як замовник тестів, не є рецензентом тестової бази.

Відповідно, усі претензії до тих чи інших тестових запитань у ВККС переадресовують до НШСУ.

У релізі від 22 серпня про виключення 153 тестових запитань Комісія прямо зазначила – «з питань коректності тестових запитань рекомендуємо звертатися безпосередньо до Національної школи суддів України як до розробника».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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