Освіта для дітей з Курської області: у Міносвіти заявили, що жодних офіційних рішень не ухвалювали

У МОН відхрестились від слів заступника міністра Михайла Винницького щодо забезпечення освітнього процесу для дітей у Курській області рф.

Міністерство освіти та науки України спростувало заяви про забезпечення освіти для дітей на підконтрольних українській армії територіях Курської області рф. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У відомстві, заявили, що не ухвалювали жодних офіційних рішень щодо навчання дітей з Курщини.

МОН наголошує, що заява заступника міністра освіти й науки Михайла Винницького про можливу організацію освітнього процесу у рф є «його особистою думкою та припущеннями і не є офіційною позицією МОН».

«Деякі медіа поширили коментар на тему освіти дітей у Курській області, який був озвучений Михайлом Винницьким, заступником міністра освіти й науки України під час пресбрифінгу. Зазначаємо, що Міністерством освіти й науки жодних відповідних офіційних рішень не ухвалювалося», — йдеться у заяві.

Як заявив раніше Михайло Винницький, Україна нібито готова забезпечити освітній процес дітям з Курської області при наявності потреби, але питання про їх переміщення на територію України не розглядається.

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