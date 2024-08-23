США дозволяють Україні бити по Курській області, але Пентагон не до кінця розуміє, як ця операція вписується у «стратегічні цілі ЗСУ»

Міністр оборони США Ллойд Остін незабаром планує провести ще одну розмову з українським колегою Рустемом Умєровим.

Політика Сполучених Штатів Америки дозволяє Україні бити у відповідь для захисту від російських атак з прикордонного регіону Сумської області, який включає Курську область рф. Однак Пентагон не до кінця розуміє, як Курська операція вписується у «стратегічні цілі на полі бою» для ЗСУ. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Голос Америки.

За її словами, міністр оборони США Ллойд Остін незабаром планує провести ще одну розмову з українським колегою Рустемом Умєровим. Вона, зокрема, стосуватиметься і наступальної операції ЗСУ у Курській області.

Представниця Пентагону заявила, що США наразі достеменно невідомі цілі Києва у Курській операції, але нагадала заяву Президента Володимира Зеленського про необхідність створення буферної зони.

Вона зазначила, що створення такої зони має передбачати побудову декількох оборонних ліній, і Пентагон нібито має питання щодо того, як Курська операція вписується у «стратегічні цілі на полі бою» для ЗСУ.

Сінгх вказала, що політика США «дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських нападів із цього прикордонного регіону, а цей регіон включає Курську [область рф], включає [кордон] Сумської області». «Вони (українці, - ред.) захищають себе від атак в рамках цього регіону», — сказала вона.

Крім того, заступниця речника Пентагону анонсувала нові пакети оборонної допомоги Україні від США, однак жодних деталей не озвучила.

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