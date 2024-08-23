166 вишів уже підтвердили участь у пілотному проекті державних грантів на навчання, — Міносвіти

Державний грант — це можливість для вступників, які здобуватимуть першу вищу освіту за контрактом отримати від 15 тисяч грн і більше на рік для покриття частини вартості навчання.

Участь у пілотному проекті державних грантів уже підтвердили 166 закладів вищої освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Так, 166 державних і приватних закладів із різних регіонів долучилися до пілотного проекту із запровадження державних грантів, але перелік університетів постійно оновлюється і поступово збільшуватиметься.

Зі списком університетів можна ознайомитись за посиланням.

Як відомо, цьогоріч вступники на контракт зможуть отримати державний грант. Це стосується тих, хто вступає на денну або дуальну форму навчання саме на контракт.

Державний грант — це можливість для вступників, які здобуватимуть першу вищу освіту за контрактом отримати від 15 тисяч грн і більше на рік для покриття частини вартості навчання.

Отримати грант може вступник, який:

вступає на бакалаврат (або магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи або коледжу;

вступає на денну або дуальну форму навчання на контракт;

має результати НМТ (ЗНО) з будь-яких двох предметів з оцінками не менше ніж 150 балів (грант першого рівня) або не менше ніж 170 балів (грант другого рівня).

Сума гранту визначається індивідуально для кожного — за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнту спеціальності.

Для вступників із результатом НМТ від 150 балів з будь-яких 2-х предметів є можливість отримати грант у розмірі 15 тис. грн.

Грант 2-го рівня передбачає, що вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких 2-х предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тис. грн.

Важливо — розмір гранту може бути більшим (тобто, помножений на відповідний коефіцієнт), що залежатиме від обраної спеціальності.

Для деяких спеціальностей не передбачено гранту першого рівня, лише другого (отже, для вступників, у яких не менше ніж 170 балів із мінімум двох предметів).

Якщо ж студент вступає на бюджет, держава оплачує всю вартість навчання. Державні гранти не впливатимуть на тих студентів, які цьогоріч вступають на бюджет, вони отримають від держави оплату повної вартості навчання.

Алгоритм отримання грантів:

Щоб подати заявку на отримання державного гранту, вступники мають визначитися з пріоритетним закладом освіти та обрати відповідну освітню програму через свій електронний кабінет вступника. МОН рекомендує ознайомитися з вартістю контракту для обраної програми, щоб зрозуміти, яка частина цієї вартості може бути покрита грантом. Якщо вступник/-ця відповідає умовам для отримання гранту, тоді отримає відповідне повідомлення у своєму електронному кабінеті.

Після успішного зарахування на бажану програму, студент/-ка має подати заяву на грант через свій електронний кабінет в Єдиній державній електронній базі освітньої інформації (ЄДЕБО) в період з 5 вересня до 31 жовтня 2024 року. Після оброблення заяви, студента/-ку буде поінформовано про призначення гранту на перший рік навчання із зазначенням відповідної суми. Зазначимо, що грант надається на весь термін навчання, проте виплати проводитимуть двічі на рік.

Після схвалення вашої грантової заявки потрібно буде через мобільний застосунок «Дія» пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію; обрати в мобільному застосунку «Дія» послугу з отримання гранту. Далі необхідно відкрити в одному з банків України рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування гранту.

Якщо вступник/-ця є неповнолітнім/-ньою, то запит на отримання державного гранту подає один із батьків або законних представників. Кошти, отримані у формі гранту, можуть бути використані лише для оплати навчання в ЗВО, з яким підписано відповідний контракт.

Раніше у МОН пояснили, чи буде залишатися у студента грант на навчання, якщо він переведеться до іншого вишу.

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