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Минобразования призывает вузы не требовать от студентов, претендующих на грант, полной оплаты обучения

12:13, 23 августа 2024
Руководители учебных заведений должны изменить график оплаты так, чтобы учесть особенности обучения студентов, которые получат финансовую поддержку от государства.
Минобразования призывает вузы не требовать от студентов, претендующих на грант, полной оплаты обучения
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Министерство образования и науки рекомендует вузам адаптировать графики оплаты стоимости обучения, поскольку некоторые студенты могут получить государственные гранты. Случаи, когда от поступающих при поступлении требуют оплатить обучение в полном объеме, там называют «недопустимыми». Об этом сообщает МОН.

«Практика требования оплаты полной стоимости с последующим возвратом средств студенту/студентке после поступления на счет учебного заведения государственного гранта не приемлема», – отметили в ведомстве

В Минобразования считают, что руководители учебных заведений должны изменить график оплаты так, чтобы учесть особенности обучения студентов, которые получат финансовую поддержку от государства.

Такой порядок должен относиться как к оплате стоимости за год, так и к первому семестру.

«В рамках пилотного проекта по введению государственных грантов МОН акцентирует на необходимости учета государственных грантов при планировании оплаты обучения. Такая практика предусмотрена в договорах между учебными заведениями, участвующими в пилотном проекте по введению государственных грантов и МОН», – добавили в ведомстве.

Добавим, что 166 вузов уже подтвердили участие в пилотном проекте государственных грантов на обучение.

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