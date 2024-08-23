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Владимир Зеленский поручил Правительству утвердить два документа для ветеранов

12:31, 23 августа 2024
Такое поручение дал Президент Украины, подписав указ.
Владимир Зеленский поручил Правительству утвердить два документа для ветеранов
Источник фото: president.gov.ua
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Кабинет министров должен утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию создания системы перехода военнослужащих к гражданской жизни. Речь идет о документах, которые отражают все сферы взаимодействия государства и ветерана: от начальных шагов в возвращении воина к гражданской жизни до возможностей ветерана укреплять жизнь общины, региона, государства. Такое поручение дал Президент Украины Владимир Зеленский, подписав указ.

По словам Главы государства, должна быть организована украинская ветеранская политика, чтобы ветераны были полностью интегрированы в общественную жизнь.

Подробности Национальной стратегии должно представить Правительство. Ключевой смысл украинской ветеранской политики – это уважение к защитникам и защитницам Украины, их защита и поддержка без бюрократии, чтобы каждый и каждая могли реализовать себя, отметил Президент.

«Я очень рассчитываю, что именно так будут понимать свои задачи по делам ветеранов все структуры нашей власти – и министерство и Правительство в целом, и местные власти в регионах, городах и общинах», – сказал Глава государства.

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