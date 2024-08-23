Учебный год 2024-2025: может ли измениться его продолжительность

В Службе образовательного омбудсмена указали, что законодательство в условиях войны должно быть гибким и предоставлять возможность общинам принимать гибкие решения в зависимости от ситуации в регионе.

В Службе образовательного омбудсмена предложили предоставить общинам возможность самостоятельно определять продолжительность учебного года. Однако при этом следует учитывать мнение учителей и родителей учащихся.

Указывается, что законодательство в условиях войны должно быть гибким и предоставлять возможность обществу принимать гибкие решения в зависимости от ситуации в регионе. Все же неизменной предлагают оставить продолжительность обучения для выпускников, сдающих НМТ или вступительные экзамены.

В Офисе образовательного омбудсмена также отметили, что во время каникул усиливаются образовательные потери у учащихся. Можно сократить период летних каникул и ввести обучение в июне или августе.

«Летом часть занятий там, где позволяет ситуация безопасности, можно проводить на улице, учебные программы выполнять в формате экскурсий, фестивальных программ, мастер-классов, спортивных соревнований, во время школьных лагерей», – говорится в сообщении.

В то же время в Службе акцентировали внимание на заблаговременном информировании об изменениях родителей и учителей в школах. Соответственно, решение об изменении продолжительности учебного года следует принимать до января текущего года.

В обычных условиях учебный год в украинских школах начинается 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года.

«Во время военного положения продолжительность учебного года, дата его начала и/или окончания определяются Кабинетом Министров Украины. Но фактически большинство учеников завершают обучение уже в конце мая или начале июня и имеют три или почти три месяца летних каникул», – говорится в сообщении.

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