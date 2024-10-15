Усім українським чоловікам, які виїхали за кордон і не хочуть повертатися, потрібно дати статус «не громадянин», — комбриг «Хартії»

Командир бригади 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» полковник Ігор Оболєнський пропонує заборонити на 5 років голосувати тим чоловікам, які відмовляються воювати.

Чоловікам, які не бажають служити в ЗСУ і захищати країну на фронті, слід заборонити голосувати на виборах протягом 5 років. Таку пропозицію висловив командир бригади 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський в інтерв'ю УП.

Також він висловив свою негативну думку щодо ініціатив, що дозволяють чоловікам отримувати тимчасову відстрочку від армії за умови сплати певної суми грошей.

"Тому що так історично склалося. Гаразд, а ті хто потрапив раніше в армію? Це на нас не поширюється? Так само ми можемо зі своєї зарплати віддавати гроші і йти? Але, з іншого боку, я розумію державу. Я розумію, що все це гроші і це все наша економіка. Кожен боєприпас, який у нас є - це гроші. Як зробити так, щоб цих грошей було більше, щоб ми могли бути більш ефективними?", - сказав Оболєнський.

Говорячи про випадки самовільного залишення частин і економічного бронювання, Оболєнський вважає за можливе позбавляти громадян права на голосування.

Зокрема, на його думку, якщо громадянин відмовляється служити і захищати країну та покидає військову частину, а інший готовий відкупатися, аби взагалі не бути в армії, то у такому випадку такі громадяни не повинні голосувати на виборах в Україні.

Оболенський додав, що є люди, які зараз за кордоном не хочуть повертатися, які там сидять на соцпакетах, і за чоловіків він "дуже неприємно вражений".

"Це дуже неприємно. Усі, хто виїхав за кордон і не хочуть повертатися – статус не громадянин", - сказав він.

Раніше ми писали, що Ігор Оболєнський заявив, що мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити до 21 року.

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