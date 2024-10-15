Всем украинским мужчинам, выехавшим за границу и не желающим возвращаться, нужно дать статус «не гражданин», — комбриг «Хартии»

Мужчинам, не желающим служить в ВСУ и защищать страну на фронте, следует запретить голосовать на выборах в течение 5 лет. Такое предложение высказал командир бригады 13 бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский в интервью УП.
Также он выразил свое негативное мнение по инициативам, позволяющим мужчинам получать временную отсрочку от армии при уплате определенной суммы денег.
"Потому что так исторически сложилось. Ладно, а те, кто попал раньше в армию? Это на нас не распространяется? Так же мы можем со своей зарплаты отдавать деньги и уходить? Но, с другой стороны, я понимаю государство. Я понимаю, что все это деньги и это все наша экономика. Каждый боеприпас, который у нас есть – это деньги. Как сделать так, чтобы этих денег было больше, чтобы мы могли быть более эффективными?, - сказал Оболенский.
Говоря о случаях самовольного ухода из частей и экономического бронирования, Оболенский считает возможным лишать граждан права на голосование.
В частности, по его мнению, если гражданин отказывается служить и защищать страну и покидает воинскую часть, а другой готов откупаться, чтобы вообще не находиться в армии, то в таком случае такие граждане не должны голосовать на выборах в Украине.
Оболенский добавил, что есть люди, которые сейчас за границей не хотят возвращаться, сидящие там на соцпакетах, и за мужчин он "очень неприятно поражен".
"Это очень неприятно. Все выехавшие за границу и не желающие возвращаться – статус не гражданин", - сказал он.
Ранее мы писали, что Игорь Оболенский заявил, что мобилизационный возраст в Украине следует снизить до 21 года.
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