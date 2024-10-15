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Всем украинским мужчинам, выехавшим за границу и не желающим возвращаться, нужно дать статус «не гражданин», — комбриг «Хартии»

12:30, 15 октября 2024
Командир бригады 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» полковник Игорь Оболенский предлагает запретить на 5 лет голосовать мужчинам, которые отказываются воевать.
Всем украинским мужчинам, выехавшим за границу и не желающим возвращаться, нужно дать статус «не гражданин», — комбриг «Хартии»
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Мужчинам, не желающим служить в ВСУ и защищать страну на фронте, следует запретить голосовать на выборах в течение 5 лет. Такое предложение высказал командир бригады 13 бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский в интервью УП.

Также он выразил свое негативное мнение по инициативам, позволяющим мужчинам получать временную отсрочку от армии при уплате определенной суммы денег.

"Потому что так исторически сложилось. Ладно, а те, кто попал раньше в армию? Это на нас не распространяется? Так же мы можем со своей зарплаты отдавать деньги и уходить? Но, с другой стороны, я понимаю государство. Я понимаю, что все это деньги и это все наша экономика. Каждый боеприпас, который у нас есть – это деньги. Как сделать так, чтобы этих денег было больше, чтобы мы могли быть более эффективными?, - сказал Оболенский. 

Говоря о случаях самовольного ухода из частей и экономического бронирования, Оболенский считает возможным лишать граждан права на голосование.

В частности, по его мнению, если гражданин отказывается служить и защищать страну и покидает воинскую часть, а другой готов откупаться, чтобы вообще не находиться в армии, то в таком случае такие граждане не должны голосовать на выборах в Украине.

Оболенский добавил, что есть люди, которые сейчас за границей не хотят возвращаться, сидящие там на соцпакетах, и за мужчин он "очень неприятно поражен".

"Это очень неприятно. Все выехавшие за границу и не желающие возвращаться – статус не гражданин", - сказал он.

Ранее мы писали, что Игорь Оболенский заявил, что мобилизационный возраст в Украине следует снизить до 21 года.

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