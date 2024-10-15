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В Киеве администраторы сервисного центра МВД снимали статус «резерв» с талонов для льготников

15:25, 15 октября 2024
Правоохранители установили, что три администратора в системе безосновательно меняли статус талонов – «резерв», после чего такие талоны становились «обычными» и поступали в систему.
В Киеве администраторы сервисного центра МВД снимали статус «резерв» с талонов для льготников
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В Киеве трех администраторов одного из Территориальных сервисных центров Министерства внутренних дел подозревают в незаконном изменении статуса «резерв» с талонов для льготников. Об этом заявили в городской прокуратуре.

Как указывается в сообщении, правоохранители установили, что три администратора одного из ТСЦ в системе безосновательно меняли статус талонов – «резерв», после чего такие талоны становились «обычными» и поступали в систему.

Однако, как отмечают в прокуратуре, такие талоны должны предоставляться исключительно людям с инвалидностью и другим льготникам.

«Отдельным лицам администраторы сообщали, когда именно в системе появятся эти талоны для того, чтобы именно они получили их без очереди», - отмечают в Киевской городской прокуратуре.

В то же время, там добавляют, что было задокументировано около 20 эпизодов такого вмешательства в «Систему управления очередью».

Кроме того, в этом ТСЦ задержали женщину, которая за деньги «помогала» ускорить перерегистрацию авто вне очереди.

«Ее услуги стоили от 3,5 тысячи гривен за один автомобиль. Используя свои связи в сервисном центре, женщина помогала перерегистрировать машины по поддельным справкам из ТЦК», - пишут в прокуратуре.

Добавляется, что было задокументировано два случая такой перерегистрации.

«Устанавливаются лица, которые помогали ей в этом. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения очередной суммы неправомерной выгоды – 3,5 тысячи гривен», - говорится в сообщении.

И трем администраторам одного из Территориальных сервисных центров МВД и женщине уже сообщили о подозрении.

Санкция статьи, инкриминируемой администраторам, предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Женщине, задержанной при получении денег, грозит до 5 лет лишения свободы.

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