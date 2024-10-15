Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

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15 октября Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Назаренко Анну Владимировну – с должности судьи Красноармейского горрайонного суда Донецкой области;

Смоляра Александра Андреевича – от должности судьи Черкасского районного суда Черкасской области.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия в течение трех кварталов 2024 года уволил 211 судей.

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