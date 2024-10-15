Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

15 жовтня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Назаренко Ганну Володимирівну – з посади судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області;

Смоляра Олександра Андрійовича – з посади судді Черкаського районного суду Черкаської області.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя упродовж трьох кварталів 2024 року звільнила 211 суддів.

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