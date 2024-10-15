У Києві адміністратори сервісного центру МВС знімали статус «резерв» з талонів для пільговиків

Правоохоронці встановили, що троє адміністраторів в системі безпідставно змінювали статус талонів – «резерв», після чого такі талони ставали «звичайними» та надходили до системи.

У Києві трьох адміністраторів одного з Територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ, підозрюють у незаконному змінені статусу «резерв» з талонів для пільговиків. Про це заявили у міській прокуратурі.

Як вказується у повідомленні, правоохоронці встановили, що троє адміністраторів одного з ТСЦ в системі безпідставно змінювали статус талонів – «резерв», після чого такі талони ставали «звичайними» та надходили до системи.

Однак, як наголошують у прокуратурі, такі талони повинні надаватись виключно людям з інвалідністю та іншим пільговикам.

«Окремим особам адміністратори повідомляли коли саме в системі з’являться ці талони для того, щоб саме вони отримали їх без черги», - зазначають у Київській міській прокуратурі.

Водночас там додають, що було задокументовано близько 20 епізодів такого втручання в «Систему керування чергою».

Окрім того, у цьому ТСЦ затримали жінку, яка за гроші «допомагала» прискорити перереєстрацію авто поза чергою.

«Її послуги коштували від 3,5 тисяч гривень за один автомобіль. Використовуючи свої зв’язки у сервісному центрі, жінка допомагала перереєструвати машини за підробленими довідками із ТЦК», - пишуть у прокуратурі.

Додається, що було задокументовано два випадки такої перереєстрації.

«Встановлюються особи, які допомагали їй у цьому. Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергової суми неправомірної вигоди – 3,5 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

І трьом адміністраторам одного з Територіальних сервісних центрів МВС, і жінці уже повідомили про підозру.

Санкція статті, інкримінованої адміністраторам, передбачає до 8 років позбавлення волі.

Жінці, затриманій під час одержання грошей, загрожує до 5 років позбавлення волі.

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