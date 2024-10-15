Масовані обстріли рф можуть відновитися з початком опалювального сезону, — секретар РНБО

Із початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці України.

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Війська рф можуть відновити масовані обстріли української енергетики з початком опалювального сезону. Про це повідомив секретар національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко, передає «Інтерфакс-Україна».

«З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці», - заявив він.

Секретар РНБО додав, що під час повномасштабної війни з ворогом українська енергетика продемонструвала спроможність реалізувати інноваційні рішення, а плани ворога щодо знищення економіки України не досягають мети.

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