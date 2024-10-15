Дональд Трамп обходит Камалу Харрис среди досрочно проголосующих в «шатких» штатах

Согласно результатам опроса, в целом в ключевых штатах Дональд Трамп поднялся на два пункта за последний период.

Фото: cnn.com

Экс-президент США Дональд Трамп имеет небольшое преимущество над вице-президентом Камалой Харрис среди досрочно проголосующих в колеблющихся штатах, пишет The Hill.

«Опрос Harvard CAPS/Harris показал, что среди избирателей, которые заявили, что проголосуют досрочно в колеблющихся штатах, 48% выступили за Трампа, тогда как 47% поддержали Харрис. Еще 5% респондентов сказали, что они сделали другой выбор или еще не голосовали», – пишет издание.

Согласно результатам опроса, в ключевых штатах Трамп поднялся на два пункта за последний период.

Однако Харрис лидирует на восемь пунктов в общенациональном масштабе с поддержкой 51% против 43%.

Ожидается, что 45% избирателей в США будут голосовать досрочно, в то время как 50% заявили, что планируют проголосовать в день выборов, 5 ноября.

Ранее сообщалось, что избиратели из «шатких штатов» США отдают предпочтение Дональду Трампу в вопросе войны в Украине.

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